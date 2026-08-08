Чайник станет чистым, как в день покупки: как удалить из него накипь за 2 минуты

Чайник, независимо от того, обычный он или электрический, со временем накапливает внутри накипь – белый налет из кальция и других минералов, содержащихся в водопроводной воде. И если его вовремя не почистить, со временем кусочки этого накипа начнут попадать в ваши напитки.

Чайник в доме обычно включают не раз и не два в день – а это значит, что накипь на нем скапливается невероятно быстро. Впрочем, очистить его можно даже быстрее, если знать, как именно это делать, пишет Good Housekeeping.

Как очистить чайник от накипи?

Помните ли вы, когда в последний раз чистили чайник и удаляли с него накипь? Эксперты советуют делать это каждые 4–8 недель, чтобы поддерживать его в чистоте и предотвращать попадание на поверхность твердых минералов. Это поможет вашему прибору прослужить дольше.

Очистка чайника может занимать разное время в зависимости от выбранного вами способа.

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Белый уксус

Чтобы легко и недорого очистить чайник от накипи, нужно наполовину наполнить его водой и довести до кипения. Сразу же выключите его и добавьте белого уксуса, чтобы наполнить чайник на 3/4. Делайте это медленно и осторожно, чтобы избежать брызг кипящей воды.

Уксус кипятить не стоит, иначе вся ваша кухня наполнится довольно неприятным запахом. Оставьте чайник замачиваться на ночь, проветривая помещение по мере необходимости. После того как утром вы промоете чайник чистой водой, осадок исчезнет.

Лимонная кислота

Этот способ идеален, если не хочется ждать целую ночь, ведь он действует почти мгновенно. Наполните чайник водой до максимальной отметки, а затем всыпьте в него целую упаковку лимонной кислоты. После этого прокипятите его. Если вы видите, что немного накипи еще осталось, можно повторить этот процесс.

Дайте воде остыть и промойте чайник – он станет чистым, как в день покупки.