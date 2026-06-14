Как быстро охладить автомобиль в жару и сделать поездку более комфортной: 5 действенных советов

Садиться в автомобиль, который несколько часов простоял на солнце – — удовольствие не из приятных. Однако даже без кондиционера есть способы быстро снизить температуру в салоне.

Эффективные лайфхаки, которые помогут охладить салон автомобиля и с большим комфортом перенести жару в дороге, пишет NV.

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Как охладить автомобиль?

Проветрите машину

Начинайте поездку с уже прохладного салона: перед выездом проветрите авто, чтобы выпустить накопившееся тепло. Откройте все окна или двери настежь, а в универсале или хэтчбеке – еще и крышку багажника. По возможности паркуйтесь в тени или используйте солнцезащитный экран.

Если вы уже в пути, стоит опустить окна – поток воздуха во время движения поможет быстрее охладить салон автомобиля.

Включите вентиляцию

Включите систему вентиляции или режим подачи воздуха, чтобы обеспечить циркуляцию в салоне. Это поможет "выгнать" горячий воздух из салона. Для лучшего эффекта можно открыть окна или использовать режим забора наружного воздуха, чтобы в авто поступал свежий воздух снаружи.

Можно положить влажную тряпку или салфетку на дефлектор воздуховода. В результате воздух, поступающий в салон, станет прохладнее благодаря эффекту испарительного охлаждения.

Также можно несколько раз включить омыватель лобового стекла – это поможет охладить не только само стекло, но и зону воздухозабора, откуда поступает воздух в салон. При отсутствии жидкости можно просто обильно полить лобовое стекло водой из бутылки.

Используйте материалы, которые не нагреваются

Чтобы снизить дискомфорт в салоне, можно постелить на сиденья полотенца или легкие покрывала, которые частично поглощают тепло. Это поможет избежать контакта с нагретыми поверхностями и сделает поездку более комфортной.

Вместе с тем стоит не забывать и о техническом состоянии авто – в частности, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы избежать перегрева двигателя в жару.

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Следите за гидратацией

Позаботьтесь о запасе воды или других безалкогольных напитков еще до выезда. Во время путешествия регулярно пейте жидкость, чтобы поддерживать водный баланс и помочь организму избежать перегрева в условиях жары.

Выбирайте легкую и "дышащую" одежду

Отдавайте предпочтение легким, воздухопроницаемым материалам, которые обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и помогают уменьшить ощущение жары во время поездки.