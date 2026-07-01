5 способов сохранить прохладу на верхних этажах, не перегружая кондиционер

В последние дни в Украине наблюдается довольно высокая температура, поэтому на верхних этажах может быть особенно некомфортно и жарко.

Комнаты наверху всегда намного теплее, поэтому стоит знать несколько способов, которые помогут не перегружать кондиционер и не увеличить счета за электроэнергию, пишет Real Simple.

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Как сохранить прохладу в жару?

Закрыть жалюзи и шторы

Солнце способно очень быстро нагреть помещение, поэтому нужно закрыть шторы или жалюзи. Особенно сильно освещают комнату окна, выходящие на юг и запад, поэтому следует ограничить попадание солнечных лучей уже с самого утра.

Включить вентиляторы

Вентилятор стоит включать только в той комнате, в которой вы находитесь. А вот в ванной после принятия душа вентилятор лучше выключить, поскольку его работа приводит к вытягиванию кондиционированного холодного воздуха наружу.

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Закрыть окна

Охлаждать помещение в жару стоит только в том случае, если на улице ветрено. Но если оставлять окна и двери открытыми весь день, то дом быстро перегреется.

Открытые окна и двери распространяют тепло повсюду, включая даже стены и мебель. Именно поэтому лучше включить кондиционер, чтобы охладить не только воздух, но и стены, и мебель в доме.



На втором этаже стоит закрыть все окна / Фото Pexels

Использовать влажное полотенце

Специалисты советуют на некоторое время положить полотенца в морозилку, а затем накрыть ими заднюю часть вентилятора. Теплый воздух, проходящий через влажные ледяные полотенца, поможет быстрее охладить комнату.

Также можно заморозить воду и поставить бутылку перед вентилятором. Поток горячего воздуха будет проходить сквозь лед, распространяя прохладу по всей комнате.

Не включайте приборы, генерирующие тепло

В жаркие дни стоит отказаться от использования газовой плиты, душа или фена. Эти приборы выделяют очень много тепла на кухне, которое затем распространится по всем комнатам.