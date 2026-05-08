Экран телевизора будет без разводов: названа лучшая и безопасная очистка

Современные телевизоры нуждаются в деликатном уходе, поскольку их экраны легко собирают пыль, следы от пальцев и другие загрязнения. Из-за статического электричества грязь накапливается быстрее, а неправильная очистка может повредить покрытие дисплея и испортить качество изображения.

Специалисты советуют регулярно и осторожно ухаживать за техникой, пишет Southern Living.

Почему телевизор нужно регулярно чистить?

Эксперты по уходу за бытовой техникой объясняют, что пыль негативно влияет не только на внешний вид устройства, но и на его работу.

Загрязнения могут мешать нормальному функционированию экрана и кнопок, поэтому периодическая очистка помогает поддерживать технику в хорошем состоянии и продлевает ее срок службы.

Перед началом уборки телевизор нужно выключить из розетки и дать ему остыть.



Пыль плохо влияет на работу телевизора / Фото Pexels

Чем лучше всего чистить телевизор?

Для обычной очистки достаточно сухой салфетки из микрофибры, которая хорошо убирает пыль и не царапает поверхность.

Если на экране есть пятна или отпечатки пальцев, ткань можно немного смочить дистиллированной водой. Протирать дисплей нужно осторожно, без сильного нажатия, плавными движениями.

После этого экран стоит протереть сухой чистой салфеткой и убедиться, что он полностью сухой перед включением.

Есть еще довольно необычный, но действенный способ очистки телевизора. Речь идет об использовании кофейных фильтров. Они мягкие, не оставляют ворса и хорошо убирают пыль и следы от пальцев.

Достаточно лишь взять сухой фильтр, обернуть им пальцы и легкими движениями протереть экран или пульт дистанционного управления.

Чем нельзя вытирать телевизор?

Специалисты не советуют использовать агрессивные чистящие средства. Сюда входит спирт, аммиак, бензол или жидкости для мытья стекол, которые способны повредить защитное покрытие дисплея и оставить мелкие царапины. Также не стоит распылять любую жидкость прямо на экран, поскольку влага может попасть внутрь устройства.

Какие приборы перед сном надо выключать из розетки?

Электрики рекомендуют отключать из розеток перед сном смартфоны с зарядным устройством, компьютеры, электронику на литий-ионных батареях, кухонную технику и инструменты для волос, чтобы избежать пожара или излишнего потребления электроэнергии, пишет Real Simple.

Какие еще есть лайфхаки по дому?

Таблетки для посудомоечной машины эффективно очищают кухонные фасады, мягкую мебель, пол и трубы от жировых и грязных загрязнений. Их также используются для очистки душевых леек, смесителей, раковин, ванн и унитазов от налета и минеральных отложений.

Для очистки фильтра вытяжки рекомендуется замочить его в горячей воде с содой и средством для мытья посуды на 15 минут. Фильтр также можно очистить, используя раствор уксуса и воды в одинаковом соотношении, распыляя его и протирая тряпкой.