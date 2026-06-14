Поливать из шланга или выбрать дождеватели: что лучше подойдет для сада

Летом сад требует особого ухода, поэтому этому следует уделить дополнительное внимание. В частности, есть нюансы, которые нужно учитывать именно в это время года.

Необходимо внимательно следить за тем, какие растения требуют особого подхода, какое количество осадков выпадает и какая температура воздуха сохраняется. Кроме того, важно уделять внимание поливу и контролю влажности, пишет UNN.

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Как правильно поливать разные растения?

Полив может происходить под корень или орошением: разные растения "любят" разные типы, поэтому нужно быть особенно внимательными. Для полива под корень стоит использовать шланги. Такой подход подойдет для помидоров, перца, баклажанов, лука и чеснока, кабачков и тыкв.

Для полива под корень подойдет шланг / Фото Pexels

Дождевание или орошение имитирует естественные осадки. Оно подойдет для тех растений, которые лучше усваивают влагу именно через стебли и листья, а не корни. В частности, речь идет о капусте, салатах и шпинате, а также петрушке и зеленом луке. Для этого подхода подойдут специальные оросители.

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Здесь важно, чтобы полив не навредил, поэтому нужно отметить, что полив лучше подходит для утренних или вечерних часов, а в жару от него вообще лучше отказаться, ведь горячая вода может повредить растения.