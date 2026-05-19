Какие растения лучше не сажать рядом с помидорами?

Рядом с рассадой помидоров нельзя сажать определенные виды растений, поскольку они начнут конкурировать за воду, свет и питательные вещества, пишет Focus Garden.

К примеру, помидоры и картофель не могут расти вместе, поскольку клубни забирают питательные вещества и воду из почвы, ослабляя томаты. Перец и баклажаны способны привлечь на участок вредителей, а вот кукуруза чарез высокий рост может затенить помидоры.

Кроме того, рядом не советуют сажать крестоцветные овощи (капуста, брокколи, цветная капуста), которые конкурируют за воду и питательные вещества.

Как спасти вытянутую рассаду помидоров?

Вытянутую рассаду томатов следует высаживать под углом 45 градусов, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Для этого нужно выкопать не обычную глубокую ямку, а наклонную лунку, в которую поместится часть стебля вместе с настоящими листьями.

Для улучшения роста после высадки рекомендуется поливать растения раствором стимулятора роста, например, корневином.