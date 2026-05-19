Урожай летом удивит всех: как правильно посадить помидоры и чем подкормить

Дело в том, что рассада из помещения или теплицы не адаптирована к открытому участку, поэтому от низкой температуры, ветра и солнца, начинает сразу вянуть, пишет Deccoria. Чтобы уберечь растения, нужно их правильно закалить.

Как закалить рассаду?

За неделю до посадки растений в грунт, рассаду стоит выносить на улицу на 1 – 2 часа в защищенное от ветра и затененное место.

С каждым днем это время надо увеличивать, а перед посадкой оставить растения на улице на ночь 2 – 3 дня подряд. За день до высадки рассаду советуют полить, чтобы корни смогли быстрее проникнуть в почву на новом месте.

Как правильно высаживать рассаду?

Вторая половина мая – лучшее время для высаживания рассады. Чтобы растения хорошо прижились, советуют выбирать облачный и безветренный день.

Садоводы советуют сажать рассаду глубже, чем она росла в горшке – до первых настоящих листьев. Такой метод посадки укрепляет корневую систему и улучшает устойчивость настоящих листьев.

Высокорослые помидоры стоит высаживать на расстоянии 50 – 60 сантиметров друг от друга в ряду и 70 – 100 сантиметров между рядами. Компактные сорта можно сажать на расстоянии 35 – 50 сантиметров друг от друга.

Важно лишь не сажать рассаду слишком плотно, поскольку такая тесная посадка может ограничить циркуляцию воздуха и способствовать развитию фитофтороза.



От правильной посадки зависит рост томатов / Фото Pexels

Что положить в лунку перед посадкой помидоров?

Помидоры очень нуждаются в питательных веществах для хорошего роста. Именно поэтому обогащение посадочной ямы во время посадки позволяет растениям быстро развиваться.

В лунку нужно насыпать горсть зрелого компоста и смешать с почвой. Внутрь стоит добавить столовую ложку молотой яичной скорлупы. Кальций укрепляет клеточные стенки корней и предотвращает гниение верхушечных цветков.

Кроме того, можно использовать даже измельченную банановую кожуру, которая богата калием, отвечающим за цветение и плодоношение. Прекрасно подойдут и несколько свежих стеблей крапивы, положенных на дно лунки. Когда растения разлагаются, то высвобождают азот, железо и калий.

Такую добавку следует накрывать тонким слоем почвы, поскольку прямой контакт может повредить корни.

Какие удобрения подойдут в начале сезона?

Через две недели после посадки рассады, помидоры уже можно подкармливать. Эффективным натуральным удобрением считается крапивный навоз. Для приготовления нужно 1 килограмм крапивы развести в 10 литрах воды и оставить бродить на 2 недели, помешивая каждый день.

Тогда готовый концентрат следует развести с водой в пропорции 1:10 и поливать им томаты. Такую обработку можно проводить каждые 10 дней. Польза удобрения в том, что он обеспечивает растения азотом, калием, железом и кремнием.

А вот за микробную активность в почве отвечает удобрение на основе пекарских дрожжей. Нужно 10 граммов раскрошить в 1 литре теплой воды, подождать час, а потом развести жидкостью в соотношении 1:5.

Этим раствором помидоры следует поливать раз в 2 – 3 недели. Его преимущество заключается в содержании калия, фосфора и витаминов группы В, которая необходима во время интенсивной фазы роста.