Урожай летом удивит всех: как правильно посадить помидоры и чем подкормить

Дело в том, что рассада из помещения или теплицы не адаптирована к открытому участку, поэтому от низкой температуры, ветра и солнца, начинает сразу вянуть, пишет Deccoria. Чтобы уберечь растения, нужно их правильно закалить.
Как закалить рассаду?
За неделю до посадки растений в грунт, рассаду стоит выносить на улицу на 1 – 2 часа в защищенное от ветра и затененное место.
С каждым днем это время надо увеличивать, а перед посадкой оставить растения на улице на ночь 2 – 3 дня подряд. За день до высадки рассаду советуют полить, чтобы корни смогли быстрее проникнуть в почву на новом месте.
Как правильно высаживать рассаду?
Вторая половина мая – лучшее время для высаживания рассады. Чтобы растения хорошо прижились, советуют выбирать облачный и безветренный день.
Садоводы советуют сажать рассаду глубже, чем она росла в горшке – до первых настоящих листьев. Такой метод посадки укрепляет корневую систему и улучшает устойчивость настоящих листьев.
Высокорослые помидоры стоит высаживать на расстоянии 50 – 60 сантиметров друг от друга в ряду и 70 – 100 сантиметров между рядами. Компактные сорта можно сажать на расстоянии 35 – 50 сантиметров друг от друга.
Важно лишь не сажать рассаду слишком плотно, поскольку такая тесная посадка может ограничить циркуляцию воздуха и способствовать развитию фитофтороза.
От правильной посадки зависит рост томатов / Фото Pexels
Что положить в лунку перед посадкой помидоров?
Помидоры очень нуждаются в питательных веществах для хорошего роста. Именно поэтому обогащение посадочной ямы во время посадки позволяет растениям быстро развиваться.
В лунку нужно насыпать горсть зрелого компоста и смешать с почвой. Внутрь стоит добавить столовую ложку молотой яичной скорлупы. Кальций укрепляет клеточные стенки корней и предотвращает гниение верхушечных цветков.
Кроме того, можно использовать даже измельченную банановую кожуру, которая богата калием, отвечающим за цветение и плодоношение. Прекрасно подойдут и несколько свежих стеблей крапивы, положенных на дно лунки. Когда растения разлагаются, то высвобождают азот, железо и калий.
Такую добавку следует накрывать тонким слоем почвы, поскольку прямой контакт может повредить корни.
Какие удобрения подойдут в начале сезона?
Через две недели после посадки рассады, помидоры уже можно подкармливать. Эффективным натуральным удобрением считается крапивный навоз. Для приготовления нужно 1 килограмм крапивы развести в 10 литрах воды и оставить бродить на 2 недели, помешивая каждый день.
Тогда готовый концентрат следует развести с водой в пропорции 1:10 и поливать им томаты. Такую обработку можно проводить каждые 10 дней. Польза удобрения в том, что он обеспечивает растения азотом, калием, железом и кремнием.
А вот за микробную активность в почве отвечает удобрение на основе пекарских дрожжей. Нужно 10 граммов раскрошить в 1 литре теплой воды, подождать час, а потом развести жидкостью в соотношении 1:5.
Этим раствором помидоры следует поливать раз в 2 – 3 недели. Его преимущество заключается в содержании калия, фосфора и витаминов группы В, которая необходима во время интенсивной фазы роста.
Какие растения лучше не сажать рядом с помидорами?
Рядом с рассадой помидоров нельзя сажать определенные виды растений, поскольку они начнут конкурировать за воду, свет и питательные вещества, пишет Focus Garden.
К примеру, помидоры и картофель не могут расти вместе, поскольку клубни забирают питательные вещества и воду из почвы, ослабляя томаты. Перец и баклажаны способны привлечь на участок вредителей, а вот кукуруза чарез высокий рост может затенить помидоры.
Кроме того, рядом не советуют сажать крестоцветные овощи (капуста, брокколи, цветная капуста), которые конкурируют за воду и питательные вещества.
Как спасти вытянутую рассаду помидоров?
Вытянутую рассаду томатов следует высаживать под углом 45 градусов, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Для этого нужно выкопать не обычную глубокую ямку, а наклонную лунку, в которую поместится часть стебля вместе с настоящими листьями.
Для улучшения роста после высадки рекомендуется поливать растения раствором стимулятора роста, например, корневином.