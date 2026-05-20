Правило трех семян: дачники рассказали, как надо сеять огурцы

В мае огородники могут сажать уже готовую рассаду или сеять семена в грунт. Большинство любят сеять огурцы, поскольку в таком случае они формируют более сильные корни.

Дачники отмечают, что огурцы очень чувствительны к холоду, поэтому высевать в открытый грунт их надо только во второй половине мая, пишет Deccoria.

Когда сеять огурцы?

Чтобы семена хорошо проросли нужно, чтобы почва имела температуру 12 – 15 градусов, но еще лучше, когда тепло будет держаться на уровне 15 – 18 градусов тепла.

Обратите внимание! Посев огурцов в открытый грунт проводят максимум до начала июля. Если хотите собирать урожай дольше, то можно подсевать огурцы каждые несколько недель вплоть до середины июня.

Как правильно сеять огурцы?

Сеять огурцы можно двумя способами. Первый – традиционный строчный посев. Семена раскладывают с промежутком примерно 10 – 15 сантиметров, а между рядами оставляют 100 сантиметров. Чем сильнее разрастается сорт, тем больше места ему нужно.

Второй способ – гнездовой посев. Для этого нужно сделать небольшие лунки на расстоянии 30 сантиметров друг от друга и высевать в каждую по 3 семени. Такой метод помогает избежать проблем с неравномерными всходами, поскольку не все семена прорастают хорошо.

Когда сеянцы выпустят настоящий первый листок, в лунке нужно оставить только одно сильное растение. Другие следует аккуратно срезать ножницами у земли, но не вырывать, чтобы не повредить корни.

После посева грядку поливают теплой водой. Если почва уже достаточно прогрета, всходы появятся через 5 – 10 дней.



Дачники рассказали все о посадке огурцов / Фото Pexels

Какую почву и место любят огурцы?

Огурцам для хорошего урожая нужно солнечное и защищенное от сильного ветра место. Лучше всего они растут в рыхлой, плодородной почве с большим количеством гумуса.

Еще до посадки в землю нужно внести компост или перегной. Также следует придерживаться севооборота. Огурцы рекомендуется высаживать после тыквенных культур или пасленовых, поскольку они имеют общие болезни.

После появления первых всходов огурцы стоит подпитывать раз в две недели удобрениями для овощных культур. Поливать огурцы лучше утром или вечером, направляя воду под корень, а не под листья.

Что посадить рядом с огурцами?

Соседство имеет большое значение для урожая. Одними из лучших компаньонов для огурцов считаются бобовые – фасоль и горох. Они обогащают почву азотом, а высокорослые сорта защищают огурцы от ветра.

Хорошо влияет на огурцы и кукуруза, которая создает естественную защиту от жары и различных порывов ветра. Полезным соседом будет еще и укроп, который привлекает насекомых-опылителей.

Рядом также можно высаживать лук, чеснок и шнитт-лук. Они помогают сдерживать развитие болезней и отпугивают тлю. А салат, шпинат и редис затеняют почву и дольше удерживают в ней влагу.

Среди цветов хорошими соседями считаются бархатцы и настурции. Первые помогают бороться с нематодами, а вторые отвлекают тлю от огурцов.

Какие растения нельзя сажать возле огурцов?

Не все культуры хорошо уживаются с огурцами. Худшими соседями считаются помидоры, перец и картофель. Они не только конкурируют за питательные вещества, но и имеют общие болезни, которые легко распространяются между грядками.

Также нежелательно высаживать тыквенные культуры – кабачки, тыквы или патиссоны, потому что они страдают от тех же вредителей и грибковых инфекций.

Какие есть самые популярные проблемы при выращивании огурцов?

Мучнистая роса – одна из самых опасных болезней огурцов. Традиционно она проявляется в середине лета, когда на листьях появляются желтые пятна, а снизу – сероватый налет.

Чтобы уменьшить риск болезни, важно не загущать посадки, поливать растения только под корень и сразу удалять пораженные листья.

Почему нужно рядом с огурцами сажать укроп?

Дачники советуют сажать укроп рядом с огурцами, благодаря одному очень полезному преимуществу, пишет Interia Kobieta. Дело в том, что когда укроп начинает цвести, то образует некие зонтики из маленьких желтых цветков.

Именно эти зонтики привлекают на участок полезных насекомых – божьих коровок и паразитических уксусов. Они тем временем отпугивают вредителей, которые поражают огурцы. Чем больше насекомых будет на грядке, тем меньше нужно будет применять химикатов.

