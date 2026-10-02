Желтые листья замиокулькаса снова станут зелеными: посыпьте корни пряной специей

Замиокулькас довольно неприхотлив в выращивании, но если его переувлажнять, листья растения могут заметно пожелтеть. Однако восстановить его может помочь обычная специя, которая есть дома у большинства.

Замиокулькас вырастает до 1,5 метра в высоту, сообщает Top. В народе растение называют "железным" благодаря его высокой устойчивости, однако чрезмерный уход может только повредить вазон.

Как корица поможет замиокулькасу восстановиться?

Избыток влаги приводит к пожелтению листьев. На самом деле замиокулькас не нужно часто поливать, поскольку он накапливает воду в толстых стеблях и клубнях. Полив следует проводить только тогда, когда почва в горшке заметно сухая и нуждается в воде.

Если же повреждение растения все же произошло, нужно удалить гнилые корни и посыпать их корицей. Эта пряная специя нужна для дезинфекции раны.



Замиокулькас требует минимального полива / Фото Pexels

Поврежденную ткань следует срезать острым и продезинфицированным секатором вплоть до здорового участка. Когда срез высохнет, его можно посыпать щепоткой молотой корицы. Ее используют благодаря содержащимся в ней соединениям, обладающим антимикробным действием.

После этого растение нужно посадить в свежую и хорошо дренированную почву. Горшок следует выбирать с дренажными отверстиями.

Придбати рослини для дому можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото.

Какая еще специя подойдет для замиокулькаса?

Укрепить иммунитет растения может специя куркума, обладающая противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. В ней содержатся питательные вещества, снижающие риск корневой гнили, ограничивая рост патогенов в почве.

Для приготовления настоя нужно всего лишь добавить одну столовую ложку куркумы в 1 литр воды и тщательно перемешать. Такой кондиционер для растения следует использовать не чаще, чем раз в 2 месяца.