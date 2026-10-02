Заміокулькас виростає до 1,5 мерів заввишки, пише Top. В народі рослину називають "залізною" завдяки високій стійкості, однак надмірний догляд може лише пошкодити вазон.

Як кориця допоможе відновитися заміокулькасу?

Надлишок вологи призводить до пожовтіння листя. Насправді заміокулькас не потрібно часто поливати, оскільки він накопичує воду у товстих стеблах і бульбах. Полив потрібно здійснювати лише тоді, коли ґрунт у горщику помітно сухий і потребує води.

Якщо ж пошкодження рослини все ж таки сталося, потрібно видалити гниле коріння й посипати його корицею. Ця пряна спеція потрібна для дезінфікування рани.



Заміокулькас потребує мінімального поливу / Фото Pexels

Пошкоджену тканину слід зрізати гострим і продезінфікованим секатором аж до здорової ділянки. Коли зріз висохне, тоді його можна посипати дрібкою меленої кориці. Її використовують завдяки сполукам у складі, які мають антимікробну дію.

Після цього рослину потрібно посадити у свіжий і добре дренований ґрунт. Горщик слід обирати із дренажними отворами.

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Яка ще спеція підійде для заміокулькаса?

Покращити імунітет рослини може спеція куркума, в якій містяться протизапальні та протигрибкові властивості. У ній є поживні речовини, які знижують ризик кореневої гнилі, обмежуючи ріст патогенів у ґрунті.

Для приготування настою потрібно лише до 1 літра води додати одну столову ложку куркуми й ретельно перемішати. Такий кондиціонер для рослини слід використовувати не частіше, ніж раз на 2 місяці.