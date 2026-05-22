Вышиванка будет носиться десятилетиями: этнолог рассказал, на что обращать внимание в выборе

Покупка вышиванки – это настоящая инвестиция, ведь это не обычная рубашка. Если выбрать ее правильно, она будет служить поколениями.

Вышиванка – это точно не тот элемент гардероба, в котором выбор стоит базировать на трендах. Этнолог и исследователь украинской народной одежды Игорь Турейский рассказал 24 Каналу, как выбрать ее "на годы".

Как выбрать вышиванку на годы?

В выборе вышиванки невероятно важно обращать внимание на свое происхождение и региональные особенности. Для этого можно исследовать старые фотографии семьи, музейные коллекции или онлайн-архивы. Это поможет понять, какие рубашки были характерными для местности, а также откуда происходят предки.

На основе этого лучше всего заказать у мастера воспроизведение такой рубашки. Или выбрать на свой вкус то, что будет близким человеку. Ведь выбор современных брендов сейчас также довольно широк,

– рассказал этнолог.

Кроме того, нужно понять разницу между понятиями "вышиванка" и "вышитая рубашка" – ведь это совсем не одно и то же. Термин "вышиванка" возник не так давно, и если говорится о древней аутентичной одежде, тогда лучше употреблять словосочетание "вышитая рубашка".

Вышиванку выбирать следует внимательно

Но и слишком серьезно относиться к этому не стоит, ведь вышиванка уже практически стала брендом продвижения украинской народной одежды. Это уже достаточно широкое понятие, охватывающее в том числе и различные современные интерпретации одежды.

В Украине вышиванки очень ценят и часто передают по наследству, десятилетиями хранят и рассматривают как часть семейной памяти. И основная причина, почему так много древних рубашек дошли до наших дней, заключается именно в этом.

Сейчас нам важнее всего сохранять отношение к этому элементу как к предмету национальной идентичности. Сохранять и передавать его (вышиванки – 24 Канал) следующим поколениям,

– подчеркнул Турейский.

Поэтому, самое важное в выборе вышиванки – это выбрать такую, что лучше всего представляет семейную, региональную и национальную историю.