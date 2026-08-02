Помидоры получились невкусными: вот что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию

Многие люди выращивают помидоры – у себя на огороде, и эти овощи требуют немало внимания и ухода. Поэтому особенно неприятно, когда помидоры оказываются не слишком вкусными.

Выращивание собственных помидоров – отличный способ сэкономить деньги. Вот только иногда бывает так, что помидоры почти не имеют вкуса. К счастью, эту проблему можно исправить, и сделать это довольно просто, пишет Real Simple.

Как вырастить вкусные помидоры?

Чтобы вырастить по-настоящему вкусные помидоры, прежде всего нужно уделить особое внимание сорту, ведь некоторые виды томатов могут вам просто не понравиться. Но есть еще несколько нюансов, влияющих на вкус и рост растений.

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Почва

Помидорам нужна качественная, богатая питательными веществами почва с хорошим дренажем. Добавляйте на грядки компост, но старайтесь не использовать слишком много удобрений. Если переусердствовать с ними, это может привести к раскидистому кусту без большого количества плодов.

Солнечный свет

Помидорам требуется не менее 8 часов солнечного света в сутки. В периоды сильной жары бывает так, что плодоношение помидоров замедляется, а то и прекращается полностью – и это нормально. В это время растения нужно тщательно поливать.

Полив

Помидоры хорошо растут при одном простом условии – качественном, регулярном поливе. Именно отсутствие воды может привести к тому, что помидоры не будут иметь ярко выраженного вкуса. Поэтому, чтобы обеспечить хороший вкус плодов, необходимо обязательно замульчировать грядки, а также подкармливать растения каждые 1–2 недели.