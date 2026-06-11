Муравейника на участке больше не будет: как быстро и легко его вывести

Муравейники на огороде, клумбе или возле террасы – привычное явление для многих хозяев. Но не всегда их появление означает проблему. На самом деле муравьи выполняют в природе немало полезных функций. Они уничтожают клещей, личинок жуков и мелких вредителей.

Также муравьи очищают территорию от растительных остатков и мертвых насекомых, улучшают структуру почвы, разрыхляют ее и обогащают органическими веществами, пишет Better Homes&Gardens.

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Если муравейник расположен в незаметном месте и не создает незвучностей, то его лучше не трогать, но порой муравьи становятся проблемой.

Когда надо избавиться от муравьев?

Несмотря на пользу муравьиные колонии могут мешать. Они могут обустраивать гнезда в трещинах дорожек, на террасах, газонах или посреди грядки. В таком случае от муравейника надо избавляться. Это можно сделать несколькими простыми способами без химии и агрессивных средств.

Как предотвратить появление муравейника?

Регулярно ухаживайте за участком

Муравьи очень любят места с высокой травой и густыми кустами. Чтобы уменьшить риск появления муравейников, нужно вовремя косить газон, обрезать растения и убирать опавшие плоды и не оставлять кучи веток.

Обрабатывайте почву

Колонии муравьев часто выбирают те места, которые долго никто не беспокоит. Регулярное рыхление и перекапывание земли делает участок менее комфортным для обустройства муравейников.



Большие муравейники можно устранить с участка / Фото Pexels

Устраните источники пищи

Муравьи любят питаться медвяной росой, которую выделяет тля, поэтому борьба с этими вредителями помогает сделать участок менее привлекательным для насекомых.

Высаживайте ароматные растения

Некоторые растения с насыщенным ароматом способны отпугнуть муравьев. На участке можно посадить мяту, базилик или хризантемы. Высаживать их стоит вблизи грядок, дорожек или тех мест, где муравьи появляются чаще всего.

Используйте натуральные средства отпугивания

Для профилактики проблемные зоны можно обрабатывать природными репеллентами. Помогает корица, куркума, а также средства на основе перечной мяты, тимьяна и куркумы.

Как избавиться от муравейника?

Один из самых простых способов – разрушить насыпь с помощью лопаты или граблей. Небольшие муравейники исчезнут уже после нескольких таких вмешательств. Большие колонии могут восстанавливаться, поэтому процедуру придется повторять.

Для быстрого результата советуют перекопать муравейник ниже уровня земли, а тогда применить метод затопления или обработку кипятком.

Для борьбы с большими колониями иногда применяют борную кислоту. Ее можно применять в органическом садоводстве, поскольку средство помогает уничтожить не только рабочих муравьев, но и королеву колонии.