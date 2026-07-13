Змеи не заползут на участок: 5 способов обезопасить участок

Змеи заползают на участок только в том случае, если находят для себя подходящую среду обитания. Речь идет о наличии пищи, воды и заросших мест. Однако пресмыкающиеся очень пугают людей, поэтому уберечь их от своего двора можно, выполнив несколько шагов.

Чтобы снизить риск появления змей возле дома, стоит сделать участок менее привлекательным для них, пишет The Spruce. Прежде всего нужно обратить внимание на места, где рептилии могут прятаться, а также устранить факторы, которые могут их привлекать.

Как уберечь участок от пресмыкающихся?

Обрезать деревья и кусты

Заросшие кусты и деревья могут стать идеальным укрытием для змей. Именно поэтому стоит систематически удалять мелкие ветки и создать такое пространство, чтобы у рептилий не было, где спрятаться.

Убрать кучи мусора

Змеи любят заползать в заброшенные места, поэтому дрова или кучи хвороста лучше убрать подальше от дома.



Змеи любят селиться в заваленных местах / Фото Pexels

Убрать источники пищи

Кормушки для птиц могут привлечь на участок змей, так как пернатые часто разбрасывают семена вокруг кормушки. Эти семена едят грызуны, на которых охотятся змеи. Именно поэтому кормить птиц лучше из металлической банки с плотно закрывающейся крышкой.

Закрыть норы грызунов

Змеи никогда не роют собственные норы, а селятся в заброшенных отверстиях, вырытых мышами, полевками или другими грызунами. Такие открытые ямки достаточно плотно утрамбовать кусочком камня.

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Установите жердь для птиц

Совы и ястребы охотятся на змей, поэтому для этих хищных птиц можно установить специальный столб для присады. Его высота должна составлять от 3 до 6 метров. Можно использовать оцинкованную стальную штангу, закрепив ее в земле на глубине 90 сантиметров.