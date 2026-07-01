Идеальная защита огорода в жару: без этого овощи завянут через неделю

Помидоры, перец, а также многие другие овощи прекрасно растут в теплую летнюю погоду. Но когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, а дождей по-прежнему нет, это приводит к проблемам.

Жара приводит к множеству проблем на огороде – иногда овощи вянут, иногда сбрасывают цветы или преждевременно образуют плоды. В худшем случае урожай может быть полностью уничтожен, пишет Better Homes&Gardens.

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Как защитить огород от жары?

Замульчируйте грядки

Мульчирование – это естественный и простой способ удержать влагу в почве. В жаркую погоду некоторые растения нужно поливать ежедневно – но с мульчей можно увеличить этот интервал до двух дней.

Лучше всего использовать светлую мульчу, например солому, чтобы она лучше отражала солнце и снижала риск перегрева корней растений.

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Правильно поливайте

Не все дачники знают, что важно не только количество воды, но и время полива. В жару худшее, что можно сделать на огороде, – это поливать днем. Мало того, что это не даст большого результата, ведь вода начнет очень быстро испаряться, – так это еще и потенциально может привести к образованию ожогов на листьях, если вода попадет на них.

Избегайте подкормки

Опытные дачники советуют воздержаться от внесения любых удобрений во время сильной жары – в такое время растения перестают эффективно усваивать подкормку. При высокой температуре внесение удобрений может привести к ожогам корней.

Не обрезайте растения

Так же, как и внесение удобрений, обрезка может увеличить риск стресса для растений в жаркую погоду. Поэтому прежде чем браться за секатор для обрезки или, скажем, пасынкования помидоров, дождитесь, пока температура снизится.