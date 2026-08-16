Плесень не появится в шкафах: поможет надежный народный метод

Повышенная влажность в шкафах – проблема многих домов. Из-за нее может появиться плесень, которая способна испортить одежду, обувь или другие вещи. Однако избежать этой проблемы поможет простой ингредиент, который найдется почти в каждом доме.

Для борьбы с распространением плесени жильцы часто используют осушитель воздуха, однако если его нет, можно воспользоваться одним простым и эффективным методом, пишет Express.

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Почему плесень удаляется из шкафа?

Чаще всего плесень появляется в шкафу из-за сырости, плохой вентиляции и скопления органических материалов.

Если в комнатах повышенный уровень влажности, конденсат скапливается на холодных поверхностях, а влажная одежда создает среду для размножения спор плесени, которая разрастается на одежде, стенах и полках.

Есть одно простое решение, которое поможет быстро впитать влагу, прежде чем она превратится в плесень. Для этого нужно использовать сырой рис, поместив его в тканевый мешочек и добавив внутрь несколько капель лимонного масла.



Плесень из шкафа устраняет предмет, который есть на каждой кухне / Фото Pexels

Рис прекрасно вытягивает влагу из воздуха, поэтому будет поддерживать сухую среду в шкафу. А вот лимонное масло подарит вещам приятный и свежий аромат. Подобный эффект оказывает пищевая сода, которая впитывает всю влагу.

Дополнительно можно также приобрести пакетики с силикагелем или мешочки с углем, которые также хорошо впитывают влагу. Однако эти методы не способны работать на отлично в очень влажных помещениях. В таких случаях лучше воспользоваться осушителем воздуха, который быстро вытягивает влагу из воздуха.

Но прежде чем применять эти методы, шкаф нужно хорошо вымыть и устранить неприятный запах плесени. С этим поможет справиться обычный уксус.

Жидкость быстро устраняет неприятный запах из шкафа и уничтожает грибок. Нужно вынуть вещи из шкафа, протереть все поверхности изнутри и оставить их высыхать. Несколько часов шкаф должен оставаться приоткрытым, чтобы резкий запах уксуса выветрился.