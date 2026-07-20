Придумали еще во времена Людовика XIV: какая популярная прическа подходит к любой форме лица

Для эффектного контурирования лица не обязательно прибегать к макияжу – достаточно удачной стрижки. Именно это доказывает marquise layers – винтажная прическа, которая в последние дни вновь набирает популярность в соцсетях.

В прошлом году в моду вернулись объемные прически и укладки в стиле 90-х. Поэтому появление "слоев маркизы" среди главных бьюти-трендов было лишь вопросом времени. Об этом пишет Vogue.

Какая прическа подходит к любой форме лица?

Название стрижки происходит от бриллианта огранки "маркиза", который имеет изящную удлиненную овальную форму.

По легенде, ее придумали во времена короля Франции Людовика XIV, который хотел создать для своей фаворитки, маркизы де Помпадур, уникальный драгоценный камень.

Эта элегантность нашла отражение и в прическе: marquise layers – это многослойная стрижка с мягкими, тщательно оформленными прядями, которые плавно обрамляют лицо и подчеркивают линию челюсти.

Почему стоит попробовать эту стрижку?

Главное преимущество marquise layers – естественный эффект контурирования.

Пряди разной длины придают прическе объем и текстуру, а локоны, начинающиеся у лба, мягко открывают глаза и скулы, а затем обволакивают линию челюсти.

Благодаря этому лицо кажется более выразительным и визуально скульптурным – почти так же, как после контурирования макияжем.

Именно поэтому marquise layers уже стали любимой стрижкой многих модниц.

Многослойную прическу носит американская фотомодель Кайя Гербер: смотрите фото

Сочетание эффекта "скульптурного" лица и винтажной эстетики делает эту прическу одной из самых актуальных в ближайших сезонах.

Тем, кто хочет повторить этот тренд, стоит обратить внимание на образы известных модных икон, которые уже выбрали marquise layers.