Эти приборы нельзя выключать из розетки: причина вас удивит

Мы привыкли выключать некоторые небольшие электроприборы. Речь идет о тостерах, кофеварках, фенах или обогревателях. Однако есть еще ряд повседневных приборов, которыми мы постоянно пользуемся, поэтому часто вытаскивать вилку из розетки на ночь или когда мы уходим из дома – не стоит.

Эксперт по электротехнике Тим Ходницкий рассказал, что некоторые приборы предназначены для непрерывной работы, пишет Martha Stewart. Для них вполне нормально оставаться подключенными к сети.

Какие приборы не стоит отключать от розетки?

Стиральные машины и сушилки

Эти приборы имеют мощные вилки, поэтому постоянное отключение их от сети довольно неудобно и может даже привести к износу.

Кроме того, в современных моделях встроены системы, отслеживающие механические неисправности. Если вытащить вилку из розетки, данные будут утеряны.

Якщо техніка вдома застаріла й втратила вигляд, на Prom можна знайти пральні машини, сушарки, холодильник та посудомийну машину. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Холодильник

Этот прибор предназначен для постоянного использования, поэтому его отключение приведет к повышению температуры внутри. Речь скорее идет о том, что если вы уезжаете в отпуск и хотите выключить холодильник – этого лучше не делать, и вот почему.

Накопление тепла внутри холодильника приведет к появлению плесени и очень неприятного запаха. Придется потратить время, чтобы его отмыть, а потом еще подождать, пока он полностью начнет функционировать. Гораздо проще просто оставить его включенным.

Посудомоечная машина

Техника оснащена электрической панелью управления, которая всегда должна быть подключена к электросети. Посудомоечные машины не потребляют значительного количества энергии, даже когда не используются, поэтому не следует их выключать каждый раз.



Посудомоечную машину не стоит отключать от розетки / Фото Pexels

Микроволновая печь

Современная микроволновая печь потребляет минимальное количество энергии в режиме ожидания, а постоянное извлечение вилки из розетки приведет лишь к износу. Кроме того, такое действие может привести к сбросу часов на панели.

Бойлер

Устройство для нагрева воды нужно оставлять подключенным, поскольку отключение приведет к нагрузке на нагревательный элемент и образованию нестабильной температуры.

Не всю технику нужно постоянно отключать от сети. Это поможет продлить срок службы прибора и избежать возможных неисправностей в будущем.