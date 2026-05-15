Продукты, которые надо хранить в холодильнике: кое-что из списка может удивить

Большинство людей автоматически ставят в холодильник молоко, мясо или яйца. Впрочем, есть еще несколько продуктов, которые держат в обычных кухонных шкафах, хотя им лучше храниться в холодном месте.

Некоторые популярные продукты могут значительно дольше оставаться свежими именно в холодильнике, рассказала в своем инстаграме блогер Диана Гологовец. Определенные продукты смогут лучше сохранять там свой вкус, аромат и текстуру.

Какие продукты стоит держать в холодильнике?

Масло для жарки

По словам Дианы Гологовец, масло для жарки следует держать в холодильнике. Это может быть оливковое, подсолнечное или любое другое. Дело в том, что после открытия масло входит в контакт со светом, воздухом и теплом, поэтому быстрее окисляется и портится.

В некоторых случаях может даже появляться горьковатый привкус. Это особенно касается нерафинированного масла. В холодильнике масло может немного помутнеть, однако это никак не повлияет на вкус. Оно сможет дольше храниться и будет меньше окисляться.

Соевый соус

Об этом мало кто знает, но после открытия соус постепенно начинает терять свой вкус и аромат. Обратите внимание, что хранение соевого соуса на свету или в теплом месте ускоряет разрушение вкусовых веществ.

Хлеб

Особенно домашний, бездрожжевой, цельнозерновой надо обязательно хранить в холодильнике. При комнатной температуре, особенно летом, хлеб очень быстро плесневеет,

– отметила Диана Гологовец.

Если вы не съедаете хлеб за один день, то лучше его хранить в холодильнике. Таким образом хлеб дольше будет сохранять свежесть.

Где лучше хранить клубнику?

Блогер Карисса Баркер рассказала в своем инстаграме, что для того, чтобы клубника дольше сохранялась свежей, ее лучше хранить в холодильнике. Впрочем, мыть ягоды стоит уже перед самым употреблением, поскольку влага может привести к порче.

Клубнику рекомендуется пересыпать в стеклянный контейнер и лишь прикрыть крышкой, не закрывая ее полностью. Это делается для того, чтобы циркулировал воздух. А вот перед употреблением клубнику стоит намочить в содовом растворе на 15 минут, чтобы смыть всю грязь и микробы.

Как дольше хранить другие овощи?

Для длительного хранения лука рекомендуется использовать сетки или корзины с хорошей вентиляцией и хранить в прохладном месте при температуре +10 градусов.

Лук не следует хранить в полиэтиленовых пакетах или холодильнике из-за недостатка вентиляции и повышенной влажности, что может привести к порче.