После покупки лук нельзя оставлять в полиэтиленовых пакетах, пишет Better Homes and Gardens. Такая упаковка почти не пропускает воздух, из-за чего овощи начинают быстрее портиться.

Как нужно хранить лук?

Гораздо лучшим вариантом считаются сетки, корзины или любые емкости с хорошей вентиляцией.

Лук после покупки или сбора урожая не стоит мыть. Нужно лишь немного убрать остатки земли, если будут. Влага проникает в верхние слои шелухи, из-за чего лук начинает значительно быстрее портиться.

А вот сухая шелуха защищает овощи от грязи и бактерий, поэтому мыть лук и чистить надо уже перед самым приготовлением.

Для длительного хранения лука лучше всего подходит прохладное место. Оптимальной считается температура +10 градусов тепла или какой-то холодный угол в доме.

Где нельзя хранить лук?

Лучше всего лук хранится в сухих и темных местах – в кладовке, подвале, погребе или гараже. Холодильник для этих овощей не подходит. Из-за повышенной влажности внутри лук начинает терять свежесть и портиться.

Кроме того, стоит обратить внимание на соседство с другими продуктами. Лук не рекомендуют держать рядом с фруктами и овощами, которые выделяют или чувствительно реагируют на этилен – газ, ускоряющий созревание и порчу продуктов.

Речь идет о яблоках, бананах, картофеле, брокколи и цитрусовых. Поэтому лучше хранить их отдельно или на разных полках. Все эти правила касаются любого вида лука – желтого, белого, красного или шалота.

Как хранить срезанный зеленый лук?

Срезанный зеленый лук, который мы используем для салатов, следует мыть только перед употреблением и хранить в сухом месте, пишет Przepisy. Чрезмерная влага сокращает срок хранения.

Самый простой способ – завернуть зелень в бумажное полотенце и положить в контейнер или пакет в холодильник. Так она остается свежей несколько дней без потери вкуса и текстуры.

Как сформировать крупные головки чеснока на огороде?

В мае рекомендовано подкормить чеснок органическим удобрением, которое сможет укрепить его. Для средства нужно смешать в одинаковой пропорции древесную золу и молотые семена горчицы. Зола обеспечивает чеснок калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, которые влияют на размер головок и развитие корня.

Смесь из золы и горчицы нужно наносить вокруг растения, а не на листья. На один квадратный метр достаточно одного полного стакана.