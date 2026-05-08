Після покупки цибулю не можна залишати в поліетиленових пакетах, пише Better Homes and Gardens. Таке упакування майже не пропускає повітря, через що овочі починають швидше псуватися.

Як потрібно зберігати цибулю?

Набагато кращим варіантом вважаються сітки, кошики чи будь-які ємності з хорошою вентиляцією.

Цибулю після покупки чи збору урожаю не варто мити. Потрібно лише трохи прибрати залишки землі, якщо будуть. Волога проникає у верхні шари лушпиння, через що цибуля починає значно швидше псуватися.

А от сухе лушпиння захищає овочі від бруду та бактерій, тому мити цибулю і чистити треба вже перед самим приготуванням.

Для тривалого зберігання цибулі найкраще підходить прохолодне місце. Оптимальною вважається температура +10 градусів тепла чи якийсь холодний куток в оселі.

Де не можна зберігати цибулю?

Найкраще цибуля зберігається у сухих і темних місцях – у коморі, підвалі, погребі чи гаражі. Холодильник для цих овочів не підходить. Через підвищену вологість всередині цибуля починає втрачати свіжість і псуватися.

Крім того, варто звернути увагу на сусідство з іншими продуктами. Цибулю не рекомендують тримати поруч з фруктами і овочами, які виділяють або чутливо реагують на етилен – газ, що пришвидшує дозрівання і псування продуктів.

Йдеться про яблука, банани, картоплю, броколі і цитрусові. Тому краще зберігати їх окремо чи на різних полицях. Усі ці правила стосуються будь-якого виду цибулі – жовтої, білої, червоної чи шалоту.

Як зберігати зрізану зелену цибулю?

Зрізану зелену цибулю, яку ми використовуємо до салатів, слід мити лише перед споживанням та зберігати у сухому місці, пише Przepisy. Надмірна волога скорочує термін зберігання.

Найпростіший спосіб – загорнути зелень у паперовий рушник і покласти в контейнер або пакет у холодильник. Так вона залишається свіжою кілька днів без втрати смаку й текстури.

