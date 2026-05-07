Блогер Карисса Баркер рассказала в своем инстаграме, как правильно мыть и хранить клубнику. В частности этот метод касается и голубики.

В каком растворе следует замочить клубнику?

После сбора клубники на грядках или после покупки на базаре, ягоды стоит замочить в смеси воды и пищевой соды. Этот метод поможет удалить грязь, бактерии и поверхностные пестициды.

В большинстве случаев бактерии приводят к быстрой порче ягод, однако содовый раствор их уничтожает, поэтому клубника сможет дольше храниться.

Ягоды достаточно замочить на 15 минут, а потом высыпать в дуршлаг и вымыть остатки пищевой соды. Тогда надо аккуратно разложить клубнику на бумажное полотенце и дать ей время высохнуть естественным образом.

Перед перекладыванием в герметичный контейнер, ягоды можно еще дополнительно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы полностью убрать всю даже малейшую влагу.

Чтобы клубника оставалась свежей, ее следует хранить в стеклянной емкости с открытой крышкой для циркуляции воздуха. Ягоды нужно каждый день перебирать и осматривать, поскольку одна сгнившая клубника может испортить все остальные.

Впрочем, для максимальной свежести, ягоды рекомендуется мыть уже перед самым употреблением. Таким образом можно не переживать, что лишняя влага в холодильнике приведет к гниению.

Чем подкормить клубнику на грядках?

Для лучшего роста клубнику следует подпитывать дрожжами и яблочным уксусом, пишет Interia Kobieta. Дрожжи способствуют развитию корневой системы и укрепляют кусты, поэтому клубника может расти активнее и формировать крепкие листья. Если подкормить клубнику яблочным уксусом, то ягоды вырастут более ароматными и сладкими.

Какие удобрения нужны ягодам в мае?

Клубнику в мае нужно подкормить калием и фосфором для улучшения урожайности и вкуса ягод. Есть 3 варианта обеспечения клубники калием и фосфором:

Минеральные удобрения – дают самый быстрый эффект;

Древесная зола – естественный источник калия;

Компост и навоз – медленный, но стабильный эффект.

Садоводы отметили, йодно-дрожжевое удобрение, которое поддерживает активность микроорганизмов и защищает растения от болезней. Кроме того, дрожжи улучшают доступность питательных веществ клубники, поэтому крепкие корни начнут лучше усваивать калий и фосфор.