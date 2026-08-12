Весной сад зацветет: вот какие многолетники нужно сажать уже сейчас

Лето уже подходит к концу, но это вовсе не значит, что вам больше не нужно высаживать новые растения в вашем саду. Август – идеальный месяц для высадки новых многолетников.

Если вы мечтаете об идеальной весенней клумбе, работу над ней нужно начинать еще летом. Теплая августовская почва будет способствовать более быстрому росту корней, а более прохладный воздух осенью снизит стресс от пересадки, с которым многие растения сталкиваются в середине лета, пишет Martha Stewart.

Какие цветы стоит высадить в августе?

Рудбекия волосистая

Это замечательное многолетнее растение, что идеально подходит для посадки в августе. Это дает ему возможность укорениться до того, как зимой оно перейдет в состояние покоя.

Растение быстро приживается и уже в следующем году будет щедро цвести в течение всего лета. Оно очень устойчиво к засухе и яркой, жаркой погоде. Особенно хорошо рудбекии впишутся в "дикий" сад, где растения растут не грядками, а в некоем "упорядоченном хаосе".

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Лилейники

Лилейники – это идеальные цветы, чтобы добавить ярких красок в ваш сад. Они чрезвычайно неприхотливы и быстро приживаются. Посадить их в конце лета – отличная идея: цветки успеют сформировать крепкую корневую систему до наступления прохлады.

Ирис

Когда речь заходит о посадке ириса, время действительно имеет значение. Конец лета – это вот то время, когда нужно делить корневища и сажать эти растения. Почва достаточно теплая, и только в августе у растения будет достаточно времени, чтобы укорениться.



Ирисы стоит высаживать в августе / Фото Pexels

Эхинацея

Если вы живете в более прохладном регионе, посадка эхинацеи еще в августе обеспечит более раннее и обильное цветение следующей весной. Но если август жаркий, лучше подождать более спокойной погоды.

Астра

Если астру предварительно высадить в контейнер, а в августе пересадить в открытый грунт, она может зацвести уже этой осенью. Пчелы будут работать на цветах вплоть до самых заморозков.