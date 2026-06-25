Именно они привлекают комаров: вот какие растения пора убрать из сада

Красивый, пышный сад – — это мечта многих дачников. Впрочем, некоторые растения могут не только создавать красоту, но и приводить к тому, что в вашем саду поселяются десятки комаров.

Никто не хочет сталкиваться с комарами в саду — и, к счастью, существует множество способов сделать это место менее привлекательным для этих вредителей. Впрочем, удаление растений, которые им особенно нравятся, должно стать первым шагом, пишет Марта Стюарт.

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Какие растения привлекают в сад комаров?

Альпийский плющ

Комарам нравятся тенистые места, где они могут укрыться в самое жаркое время дня. И, к сожалению, многие почвопокровные растения создают для них идеальные условия. Кроме того, стоит учитывать и то, что плющ является инвазивным растением, агрессивно распространяющимся по саду.

Хосты

Хосты — это практически неотъемлемая часть сада. Эти растения растут в самых суровых условиях и практически не требуют ухода, и за это их любят многие дачники. Впрочем, широкие листья создают хорошую тень и укрытие для комаров.

Это не значит, что хосты нужно выкорчевывать. Но рядом с ними можно посадить растения, отпугивающие насекомых своим запахом – мелиссу, бархатцы или мяту.

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Лилии

Красивые чашеобразные цветы выглядят потрясающе, но в то же время они служат идеальным местом для размножения комаров после дождя. Если вы все же хотите выращивать их, убедитесь, что в них не скапливается вода после осадков.

Бромелии

Это — красочные и интересные экзотические цветы, но они могут стать настоящей приманкой для комаров. Они образуют чашечку из листьев, которая задерживает влагу, и затем эти небольшие "ванночки" становятся местом откладки яиц комаров.