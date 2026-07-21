Образ греческой богини – главный бьюти-тренд лета: как его повторить

Зендея, которую уже называют современной Афиной, возглавила новый бьюти-тренд. Во время мирового промо-тура фильма Кристофера Нолана "Одиссея" актрисы все чаще появляются на красных дорожках в образах, вдохновленных Древней Грецией.

Сияющая кожа, косы-короны и длинные волнистые локоны словно сошли со страниц античных мифов. А судя по популярности в инстаграме и TikTok, этот стиль быстро набирает обороты, отмечает InStyle.

Почему образ греческой богини так популярен и как его повторить?

Такой тренд идеально соответствует летнему настроению. В теплое время года в моде естественное сияние кожи, теплые оттенки макияжа и прически, которые выглядят непринужденно.

Визажистка Мэри Уайлс, которая работала с Самантой Мортон на премьере фильма в Нью-Йорке, говорит, что главная идея образа – совместить вневременную элегантность с живой, сияющей кожей.

Самое приятное, что повторить такой стиль совсем несложно.

Сегодня в моде легкий макияж с естественным румянцем и нежным сиянием, а также простые, но изысканные прически.

Например, высокий пучок Энн Хэтэуэй с выпущенными прядями или косы-короны, которые Зендея продемонстрировала на премьерах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

Энн Хэтэуэй на премьере "Одиссеи": смотрите фото

Зендея на премьере в Париже: смотрите фото

Зендея на премьере в Лондоне: смотрите видео

Такие прически не только выглядят эффектно, но и помогают легче переносить жару.

Впрочем, увлечение античной красотой возникло не сегодня. Голливуд уже много лет романтизирует Древнюю Грецию, а ее эстетика продолжает вдохновлять дизайнеров и стилистов.

Историк причесок Рэйчел Гибсон объясняет, что секрет популярности – в мастерстве исполнения. Древнегреческие прически сочетали в себе сложные косы, локоны, узлы и разнообразные украшения. Именно это и привлекает современных стилистов и любителей экспериментов с волосами.

В то же время современные версии стали значительно проще. Вместо точного воссоздания исторических образов стилисты используют лишь отдельные элементы – косы, кудри или аксессуары. Благодаря этому прически выглядят естественно и легко вписываются в повседневную жизнь.

Парикмахер Мэтт Ньюман считает, что именно баланс между фантазией и естественностью сделал этот тренд таким актуальным. По его словам, сегодня люди стремятся выглядеть естественно, но чуть более выразительно. Это уже не минималистичный стиль "clean girl", но и не слишком яркий гламур.

Добиться такого эффекта помогают правильные техники укладки и современные средства для волос. Они позволяют прическе держать форму, оставаясь подвижной и естественной.

Не менее важную роль играет макияж. По словам Мэри Уайлс, этим летом главный акцент – на здоровой, сияющей коже, а не на плотном тональном покрытии.

Саманте Мортон она создала естественный румянец и мягкое сияние, чтобы кожа выглядела свежей. Именно такой была и Зендея на премьере в Нью-Йорке. Визажист Эрнесто Касильяс рассказал, что команда стремилась создать эффект слегка загорелой, сияющей кожи.

Естественный румянец и сияющая кожа у Зендеи на премьере в Нью-Йорке: смотрите фото

Макияж был максимально минималистичным, а естественный румянец настолько понравился пользователям соцсетей, что стал вирусным мемом.

Что касается причесок, здесь также царит естественность. По словам Метта Ньюмана, летом лучше подчеркивать собственную текстуру волос, а не постоянно выпрямлять или завивать их. К тому же высокие прически помогают легче переносить жару.

Для тех, кто предпочитает более сдержанные образы, хорошим примером стала Шарлиз Терон. На премьере в Париже она выбрала гладкие волосы у корней с мягкими волнами по длине, а в Лондоне появилась с гладко зачесанным назад каре, собранным в узел.

Шарлиз Терон на премьере "Одиссеи" в Париже: смотрите фото

Шарлиз Терон на премьере в Лондоне / Скриншот из Instyle

Античные мотивы прослеживаются и в макияже. В моде теплые золотистые, бронзовые и терракотовые оттенки. Именно они легли в основу образов Шарлиз Терон и Энн Хэтэуэй. А Люпита Нионго, сыгравшая в фильме Елену Троянскую, выбрала более драматичный вариант – золотистый макияж глаз в стиле классического Голливуда.

Драматический макияж Люпиты Нионго: смотрите фото

Античный мотив в макияже Энн Хэтэуэй: смотрите фото

Конечно, эффектные длинные локоны, как у Зендеи, часто создают с помощью наращенных волос или париков. Но главная идея тренда – не длина, а естественная текстура, мягкое движение волос и романтическое настроение.

По мнению Рэйчел Гибсон, популярность таких образов объясняется еще и желанием хотя бы ненадолго сбежать от реальности.

В последние годы в моде все чаще появляются исторические мотивы – от средневековой эстетики до романтических причесок в стиле прерафаэлитов. Они дарят ощущение сказки и позволяют хотя бы мысленно перенестись в другую эпоху.

Станет ли образ греческой богини главным бьюти-трендом лета, покажет время. Но уже сейчас ясно, что именно эстетика "Одиссеи" вдохновила один из самых романтичных и элегантных трендов сезона.