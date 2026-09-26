Осенние работы в поле: что и когда сеять в октябре

Октябрь – один из последних месяцев для активных полевых работ перед зимой. В этот период аграрии могут завершать посев озимых культур и готовить поля к холодному сезону.

Некоторые фермеры при планировании работ также ориентируются на лунный календарь, пишет Space Weather Live. В октябре 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты:

Полнолуние – 26 октября;

– 26 октября; Убывающая Луна – 1 – 9 октября, 27 – 31 октября;

– 1 – 9 октября, 27 – 31 октября; Новолуние – 10 октября;

10 октября; Растущая Луна – 11 – 25 октября.

Что и когда делать на поле в октябре?

1 – 9 октября, Убывающая Луна

В начале месяца на участке следует уже завершить все осенние работы. При благоприятной погоде еще можно провести посев озимых зерновых культур – пшеницы, ржи и ячменя. Также этот период подходит для посадки озимого чеснока и семенного лука.

10 октября, Новолуние

В день новолуния активные посевные работы лучше отложить. Это время лучше использовать для отдыха.

11 – 25 октября, Растущая Луна

Даже в конце октября еще можно продолжить осенние посадки и посевы. Если позволит погода, рекомендуется высевать озимые зерновые, а также сажать чеснок и лук.



В середине октября можно продолжить посев / Фото Pexels

26 октября, Полная Луна

В день полнолуния активные посадочные работы можно отложить. Зато стоит заняться уходом за участком, завершить сбор урожая и подготовить грядки к зиме.

27 – 31 октября, Убывающая Луна

В последние дни октября еще можно сажать озимый чеснок и лук, а также проводить посев отдельных культур. Также это время подходит для подготовки сада к зиме, защиты молодых деревьев и кустарников от холодов.