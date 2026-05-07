Клубника будет свежей намного дольше: ягоды советуют замочить в простом растворе

С середины мая начинается сезон клубники, поэтому для того, чтобы ягоды дольше хранились, стоит узнать важный лайфхак. Если клубнику неправильно хранить, то она может стать мягкой, однако есть один трюк, который может продлить ее срок годности.

Блогер Карисса Баркер рассказала в своем инстаграме, как правильно мыть и хранить клубнику. В частности этот метод касается и голубики.

Читайте также Спасите черешни от червей: обработайте деревья в мае от плодовой мушки

В каком растворе следует замочить клубнику?

После сбора клубники на грядках или после покупки на базаре, ягоды стоит замочить в смеси воды и пищевой соды. Этот метод поможет удалить грязь, бактерии и поверхностные пестициды.

В большинстве случаев бактерии приводят к быстрой порче ягод, однако содовый раствор их уничтожает, поэтому клубника сможет дольше храниться.

Ягоды достаточно замочить на 15 минут, а потом высыпать в дуршлаг и вымыть остатки пищевой соды. Тогда надо аккуратно разложить клубнику на бумажное полотенце и дать ей время высохнуть естественным образом.

Перед перекладыванием в герметичный контейнер, ягоды можно еще дополнительно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы полностью убрать всю даже малейшую влагу.

Чтобы клубника оставалась свежей, ее следует хранить в стеклянной емкости с открытой крышкой для циркуляции воздуха. Ягоды нужно каждый день перебирать и осматривать, поскольку одна сгнившая клубника может испортить все остальные.

Впрочем, для максимальной свежести, ягоды рекомендуется мыть уже перед самым употреблением. Таким образом можно не переживать, что лишняя влага в холодильнике приведет к гниению.

Как мыть клубнику перед употреблением: смотрите видео

Чем подкормить клубнику на грядках?

Для лучшего роста клубнику следует подпитывать дрожжами и яблочным уксусом, пишет Interia Kobieta. Дрожжи способствуют развитию корневой системы и укрепляют кусты, поэтому клубника может расти активнее и формировать крепкие листья. Если подкормить клубнику яблочным уксусом, то ягоды вырастут более ароматными и сладкими.

Какие удобрения нужны ягодам в мае?

Клубнику в мае нужно подкормить калием и фосфором для улучшения урожайности и вкуса ягод. Есть 3 варианта обеспечения клубники калием и фосфором:

Минеральные удобрения – дают самый быстрый эффект;

Древесная зола – естественный источник калия;

Компост и навоз – медленный, но стабильный эффект.

Садоводы отметили, йодно-дрожжевое удобрение, которое поддерживает активность микроорганизмов и защищает растения от болезней. Кроме того, дрожжи улучшают доступность питательных веществ клубники, поэтому крепкие корни начнут лучше усваивать калий и фосфор.