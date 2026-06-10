Это худшее время суток для скашивания газона: какую ошибку совершают дачники

Летом газон на участке косят довольно активно, поскольку трава быстро растет и требует постоянного ухода. Но когда дело доходит до выбора времени скашивания, неподходящие часы могут негативно повлиять на состояние газона.

На газон после скашивания влияет тепло, влага и солнечные лучи, которые меняются в течение дня, пишет Martha Stewart.

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Какое время суток является худшим для скашивания газона?

Утро

Дачники часто берутся за скашивание травы утром, чтобы не застать сильную жару, однако это время худшее, поскольку в эту пору трава еще в росе. Мокрая трава плохо косится, засоряет газонокосилку и затупляет лезвия. Оптимальное время для кошения 10 утра, быстрее косить траву – не стоит.

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Обед

Дачники советуют избегать кошения травы посреди дня, особенно в самые жаркие летние месяцы. Чрезмерный нагрев скошенной травы может привести к высыханию. Лучше выбирать прохладную часть дня, а не сильную жару в обеденное время.



Газон нужно косить в соответствующее время / Фото Pexels

Какое время суток является лучшим для скашивания?

Лучше всего косить газон – после обеда или вечером. К этому времени трава уже успеет высохнуть и будет гораздо легче работать, потому что солнце уже спадет и не будет печь.

Однако здесь важно тоже выбрать правильное время. Если же косить слишком поздно, примерно в 21 вечера в летнее время, то в этот период трава уже может покрываться росой, а ночная влага может способствовать развитию грибков.

Газон советуют косить регулярно, чтобы избежать неравномерного скашивания и дополнительных усилий, когда трава вырастет выше и гуще. Траву рядят сажать тогда, когда она достигнет 8 – 10 сантиметров.