Когда лучше всего отправляться в лес за грибами: названы идеальные дни

Сезон самых популярных видов грибов начался еще в июне, поэтому грибники уже активно отправляются в лес в поисках подберезовиков, масляников и лисичек.

Лучше всего грибы растут после дождя, поскольку осадки заставляют мицелий впитывать воду и образовывать плодовое тело, пишет Interia Kobieta. Также важную роль играет температура. Быстрее всего грибы растут, когда термометр показывает от 15 до 25 градусов.

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Когда стоит искать грибы в лесу?

Некоторые думают, что в жару грибов станет еще больше, потому что от тепла они начнут лучше расти, но это не так. Повышенная температура подавляет рост грибов, а высокая температура способствует более быстрому порче плодов.

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Идеальными днями для похода в лес считается период через 2–3 дня после дождя. Грибники также отмечают, что много грибов можно найти, когда на улице оптимальная температура от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.

Собирать грибы рекомендуют рано утром, когда в лесу комфортная прохладная температура. Кроме того, стоит знать и о том, что разные грибы растут с разной скоростью. Например, маслятки вырастут через 12 часов после дождя, а вот подберезовики удастся найти через неделю.



Грибы растут с разной скоростью / Фото Pexels

Выбор места тоже имеет решающее значение. Опытные грибники хорошо знают, что больше всего грибов можно найти на менее проходных тропинках. Если пройти чуть дальше, туда, куда редко кто ходит, можно наткнуться на хорошие экземпляры грибов.

Немало грибов растут в симбиозе с деревьями – это называется микоризой. Подберезовики растут возле сосен, дубов или грабов. Подберезовик можно найти под березами. Желтый боровик растет рядом с лиственницами.

И хотя грибной сезон длится с апреля по ноябрь, пик их наибольшего количества в лесу приходится на конец лета и осень (с августа по октябрь).