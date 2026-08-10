Лучшее время для полива помидоров в жару: ни один плод не расколется

Жаркие дни негативно сказываются на растениях, поэтому дачники начинают поливать их чаще. Впрочем, если допустить одну ошибку, можно испортить чуть ли не весь урожай.

Речь идет о нерегулярном поливе, когда грядка с помидорами долгое время остается сухой, а после полива растения настолько перенасыщаются водой, что их плоды буквально начинают трескаться, пишет Top.

Как правильно поливать помидоры в жару?

Помимо количества воды, важно время, когда она попадает в почву. Чтобы не навредить урожаю, поливать помидоры летом можно с 5 до 9 часов утра. В это время почва еще прохладная и вода не будет так быстро испаряться.

За это время вода сможет быстро проникнуть в корневую зону еще до того, как начнет повышаться температура. Даже если случайно произойдет так, что намокнут листья, они успеют высохнуть еще до появления солнца.



Листья помидоров не стоит поливать водой / Фото Pexels

Дачники в теплое время года советуют мульчировать почву соломой, корой или скошенной травой. Благодаря такому слою почва будет нагреваться медленнее, уменьшится испарение и удастся поддерживать стабильные условия вокруг корневой системы.

Мульча полезна тем, что способна подавлять рост сорняков, которые будут конкурировать с помидорами за воду и питательные вещества.

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Помидоры рекомендуется поливать медленно на уровне земли, используя отстоянную или дождевую воду. Она ни в коем случае не должна быть холодной, иначе овощи получат стресс.

В сухие и жаркие дни для полива лучше использовать лейку. Однако дачники рекомендуют ежедневно проверять уровень влажности почвы. Если томаты растут на глинистом участке, который хуже пропускает воду, нужно уменьшить полив, чтобы не допустить гниения овощей.