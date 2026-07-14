4 признака того, что пора выкапывать озимый лук: не все дачники об этом знают

Лук – это простой в выращивании овощ, и с уходом за ним справятся даже новички в огородничестве. Впрочем, не все дачники знают, когда выкапывать озимый лук, а это более важный этап, чем может показаться.

Озимый лук сеют осенью и оставляют зимовать прямо в земле на огороде. Благодаря этому весной он начинает прорастать первым и дает урожай раньше ярового лука целых на несколько месяцев. Впрочем, чтобы такой лук долго хранился, очень важно выкопать его в нужный момент, пишет The Spruce.

Когда выкапывать озимый лук?

Если лук посадили перед зимой, он созревает обычно уже в июле и августе, а самые ранние сорта можно выкапывать уже в самом конце июня. Дату рассчитать довольно просто: лук выкапывают примерно через 80–90 дней после того, как вы заметили первые ростки.

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Но если вы пропустили этот этап, можно обратить внимание на другие признаки зрелости лука. Вот на что следует обратить внимание:

шейка лука стала сухой и тонкой, потеряла сочность;

верхний слой шелухи стал сухим и коричневым, легко отделяется;

листья пожелтели;

большая часть перьев опала и прилегает к земле.

Если, по вашим расчетам, лук уже пора выкапывать, но он все еще не выглядит сухим и спелым, лучше подождать еще. Причиной позднего созревания может стать дождливая холодная погода.

Важно! Чтобы лук хорошо хранился, за 2 недели до выкопки нужно прекратить полив. Не стоит копать также в дождливую погоду.

Овощи при выкопке нужно извлекать из земли осторожно, чтобы шейка осталась целой: именно от нее зависит срок хранения лука. Корнеплоды нужно аккуратно отряхнуть от земли, но ни в коем случае нельзя мыть.

Не убирайте лук сразу – сначала разложите его хотя бы на день под солнцем. После этого луковицы неделю нужно хранить в сухом проветриваемом помещении. Дождитесь, пока лук полностью высохнет, и только тогда приступайте к срезке листьев.