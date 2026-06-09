4 случая, когда действительно нужно использовать кондиционер для одежды

В последнее время эксперты советуют избегать кондиционера для одежды, поскольку он снижает впитывающую способность полотенец или спортивной одежды, а еще может даже оставлять налет на одежде.

Однако это не означает, что кондиционером совсем не нужно пользоваться, пишет Real Simple. Нужно лишь знать в каких случаях он помогает, а в каких – нет. Добавлять смягчитель не стоит к каждой стирке, однако есть несколько вещей, для которых кондиционер может быть полезным.

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Когда нужно использовать кондиционер для одежды?

Старая или винтажная льняная ткань

Винтажная льняная ткань может порой раздражать кожу, поэтому исправить проблему сможет кондиционер. Чтобы смягчить твердые волокна достаточно использовать 50% рекомендуемой дозы смягчителя.

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Плотный деним

Джинсовая куртка из плотного денима может порой быть несколько жесткой к телу, поэтому смягчитель для одежды поможет сделать ее удобной для ношения. Достаточно воспользоваться средством всего 1 или 2 раза.



Смягчитель подходит для плотного денима / Фото Pexels

Хлопковые топы и брюки

Длительное использование вещей приводит к тому, что со временем они становятся уже не такими мягкими и удобными, как раньше.

Хлопок может затвердеть после многократных стирок, поскольку минеральные отложения и остатки моющего средства накапливаются в волокнах, а смягчитель для ткани покрывает эти волокна,

– отметили эксперты Сара Пелличчи Салвесон и Саманта Фререс.

Они советуют использовать кондиционер время от времени, а не во время каждой стирки.

Старые кисти для рисования

Кисти для рисования со временем могут казаться жесткими, поэтому немного кондиционера поможет их восстановить. Достаточно его развести в воде, чтобы аммониевые соединения средства смягчили жесткую щетину до нового состояния.