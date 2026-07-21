Как отполировать кухонную плитку за 15 минут: секрет в одном простом шаге

Неподходящее чистящее средство может привести к появлению потеков, полос или матового налета. А чтобы действительно отполировать плитку, удалив тонкий слой жира и остатки пищи, нужно воспользоваться простым секретом.

Оказывается, проблема заключалась в очень простом правиле, пишет Wprost Dom. Специалисты из клининговой компании рассказали, что после мытья нужно протереть поверхность чистой водой, а затем высушить плитку мягкой салфеткой из микрофибры.

Протирание очень важно, так как любые капли воды, остающиеся на плитке, оставляют полосы и пятна.

Почему мыть кухонную плитку?

Для мытья плитки нужна только теплая вода, несколько капель средства для мытья посуды и мягкая ткань из микрофибры. Обычное средство для мытья посуды хорошо растворяет жирные отложения, которые накапливаются во время приготовления пищи.

Окрім засобу для миття посуду, для догляду за плиткою можуть знадобитися серветки з мікрофібри, дротик чи губка. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

После очистки поверхности влагу следует удалить тканью из микрофибры, которая справляется с этой задачей лучше, чем влажные полотенца. Ее волокна гораздо лучше впитывают остатки влаги.

Если же после мытья плитка по-прежнему будет выглядеть тусклой, причиной могут быть остатки моющего средства или даже жесткой воды. Тогда нужно помыть поверхность дважды. Сначала удалить жир, а затем еще раз промыть чистой водой, чтобы удалить все остатки моющего средства.



Простой способ мытья кухонной плитки / Фото Pexels

Для придания блеска керамической плитке можно использовать глицерин. Достаточно нанести несколько капель на сухую ткань из микрофибры и круговыми движениями отполировать поверхность.

Кроме того, глицерин оставляет тонкий слой пленки, которая препятствует оседанию пыли и позволяет воде легче стекать.

Также специалисты рассказали об интересном лайфхаке, позволяющем избежать разводов. Нужно всего лишь добавить несколько капель ополаскивателя для посудомоечной машины в воду или нанести на ткань.