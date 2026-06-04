Зачем поливать помидоры куркумой: огородники раскрыли секрет

Огородники часто ищут простые способы выращивания помидоров на собственном участке. Оказывается, вместо удобрений можно использовать одну специю, которая поддерживает хорошее состояние почвы и ограничивает рост нежелательных микроорганизмов.

В куркуме содержится много биологически активных соединений, которые обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, пишет Deccoria.

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Какую пользу дает куркума помидорам?

Удобрение на основе куркумы увеличивает содержание азота, фосфора и калия в почве, а также улучшает способность почвы удерживать воду. Внесение куркумы на участок даже улучшает плодородие почвы. Благодаря этой специи помидоры вырастают крупнее и сочнее.

Как приготовить раствор из куркумы?

Для опрыскивания помидоров потребуется:

1 чайную ложку куркумы;

1 стакан молока;

1 чайную ложку кастильского мыла;

4 стакана теплой воды.

Все эти ингредиенты нужно тщательно перемешать и опрыскать 2 стороны листьев. Такую обработку следует повторять каждую неделю.



Куркума положительно влияет на рост помидоров / Фото Pexels

Для раствора для полива помидоров нужно:

1 столовая ложка куркумы;

0,5 стакана молока;

1 чайная ложка кастильского мыла;

16 стаканов теплой воды.

Полученной смесью следует поливать растения, используя один стакан раствора на куст. Идеальный интервал удобрения – каждые 2 недели.

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Зачем посыпать куркуму при посадке помидоров?

Куркуму можно использовать не только в растворах. Можно добавить небольшое количество специи в посадочную яму во время высадки рассады или же смешать чайную ложку куркумы с почвой вокруг места посадки.

Что интересно, дачники даже советуют лечить куркумой растения, помогая защитить повреждения корней, вызванные во время посадки. К примеру, если побег сломан или поврежден стебель, то стоит приготовить густую пасту из небольшого количества куркумы и нескольких капель воды, а потом нанести на поврежденный участок.