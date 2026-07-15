Эти растения нужно обрезать уже сейчас: урожай и цветение увеличатся в разы

У дачников в июле немало работы, и не все помнят, что в этом месяце также нужно проводить обрезку некоторых растений. Это не только поможет сформировать аккуратную крону, но и усилит рост.

Если на вашем участке растет сад, обязательно нужно выяснить, какие растения нуждаются в летней обрезке, пишет Express. Если пропустить ее, это может привести к тому, что дерево даст не такой хороший урожай или заболеет.

Какие растения необходимо обрезать в июле?

Плодовые деревья

Идеальное время для обрезки яблонь – это июль. Также неплохо переносят укорачивание ветвей груши и черешня. Впрочем, последние лучше обрезать уже после того, как соберете все ягоды. Молодые побеги достаточно укоротить до третьего листка, а вот сломанные и больные ветки нужно удалить полностью.

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Лаванда

Когда цветки уже начинают терять свой привычный фиолетовый цвет и засыхают, кусты нужно обрезать до высоты примерно 30 сантиметров над землей. Это поможет поддерживать лаванду в хорошей форме, а также стимулировать активный рост почек уже в следующем году.



Лаванду можно обрезать летом / Фото Pexels

Садовый жасмин

Не все дачники вообще проводят обрезку жасмина – а зря. Это не только позволяет придать кусту красивую эстетическую форму, но и полезно для его здоровья. Воздух легче проникает внутрь, куст становится менее подверженным болезням. И это не говоря уже о том, что обрезка стимулирует более обильное цветение в следующем году.

Глициния

Это вьющееся растение нуждается в качественной обрезке уже в середине лета. Молодые побеги нужно укоротить до длины в 5 листьев – через год глициния зацветет в разы пышнее.



Глицинии нуждаются в летней обрезке / Фото Pexels

Клематис

Если у вас растет ранний сорт клематиса, то в июле нужно удалить увядшие, сломанные и отмершие ветки. Это не только улучшит цветение в следующем году, но и позволит растению зацвести во второй раз уже через месяц, в августе.

Розы

Обрезка роз в июле очень важна, но проводить ее нужно осторожно. Удалять следует только мертвые и больные ветки.