Добавьте две чайные ложки кислоты в барабан: о серой одежде можно будет забыть

Белые вещи со временем теряют свой вид и становятся серыми, и даже отбеливатель не всегда способен решить эту проблему. В таком случае стоит попробовать один простой трюк с помощью одного недорогого средства, которое может удивить своим результатом.

Причиной появления серого налета на одежде является не плохое стиральное средство, пишет Wprost Dom. Часто вещь теряет цвет из-за минералов, содержащихся в жесткой воде, остатков моющего средства или красителей, переносимых с других тканей.

Когда ткань каждый раз после стирки покрывается тонким слоем остатков, она теряет свежесть, сереет или желтеет.

Как отбелить одежду?

Оказывается, если добавить две чайные ложки лимонной кислоты к белым вещам в барабан, можно значительно улучшить их цвет. Весь секрет заключается в том, что лимонная кислота связывает ионы кальция и магния, отвечающие за жесткость воды.



Лимонная кислота прекрасно отбеливает вещи / Фото Pexels

Она растворяет минеральные отложения, остающиеся на волокнах, и восстанавливает естественную белизну ткани. Если же вещи очень серые, их можно предварительно замочить в воде с лимонной кислотой на 2 часа, а затем загрузить в стиральную машину.

И хотя такой метод безопасен для хлопковых или льняных тканей, его не стоит использовать для шелка, шерсти, деликатных тканей или цветной одежды.

Какие еще домашние средства могут помочь?

Пищевая сода

Половина стакана пищевой соды помогает смягчить воду, удалить пятна и нейтрализовать запахи. Лучше всего ее использовать для полотенец и постельного белья.

Уксус

Полстакана уксуса в отсеке для кондиционера помогает удалить остатки моющего средства и минеральные отложения. Ткани высохнут без запаха уксуса и станут мягче.

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Лимонный сок

Натуральный лимонный сок обладает таким же действием, как и кристаллическая форма, однако его рекомендуют использовать против свежих желтых пятен.

Эксперты отмечают, что на серость ткани влияет значительное количество добавленного порошка, которое не выполаскивается и остается на волокнах. Именно поэтому необходимо добавлять рекомендованную дозу в цикл стирки. Кроме того, важно не перегружать барабан большим количеством вещей.