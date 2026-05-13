Крышки от кастрюль больше не будут липкими: узнайте один секрет мытья

Жирные брызги на кухне – это обычная вещь во время приготовления пищи, особенно если часто жарится что-то на масле. Но больше всего от жира страдают крышки кастрюль, на которых появляется липкий налет, который трудно отмыть.

Но если не откладывать надолго мытье и использовать правильный подход, то чистоту можно вернуть без лишних усилий, пишет Martha Stewart.

Читайте также Царапины с пластика исчезнут, как не бывало: лайфхак на 5 минут

Как отмыть жирные крышки от кастрюль?

Специалист по уборке Кэти Салливан рассказала, что домашние средства помогают растворить липкие остатки. Однако для того, чтобы крышки всегда были чистыми, стоит мыть их после каждого использования.

Для очистки понадобится средство для мытья посуды, пищевая сода, горячая вода, резиновая лопатка, бумажные полотенца, губка для мытья.

Сначала нужно убрать остатки пищи и лишний жир бумажным полотенцем, а потом замочить крышку в горячей воде с несколькими каплями моющего средства или небольшого количества соды на 15 – 30 минут. Это размягчит налет и облегчит очистку.

Далее крышку надо помыть губкой в горячей мыльной воде. Если вода становится быстро жирной или холодной, то ее нужно заменить. В конце посуду нужно прополоскать горячей водой и полностью высушить.



Жир из кастрюль можно идеально отмыть / Фото Unsplash

Какие домашние средства эффективны против жира?

Если обычного мытья будет недостаточно, то помогут простые домашние методы. Хороший эффект дает пищевая сода – ею можно осторожно потереть поверхность или добавить воды для замачивания.

Для сложных загрязнений эксперт советует приготовить раствор из 3 столовых ложек соды и литра воды, нагреть, а потом добавить немного жидкого средства для мытья посуды. После остывания смесь можно использовать для очистки крышек.

Также хорошим вариантом считается кипячение воды с уксусом или лимонным соком в течение нескольких минут. После этого жирный налет легче ототрется, а поверхность снова станет чистой.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Какая ошибка усложняет мытье?

Худшее, что можно сделать при очистке жирной посуды – это использовать холодную воду. Из-за нее жир быстро затвердевает и еще больше прилипает к поверхности. А вот теплая или горячая вода помогает растворить жир, поэтому облегчает мытье кастрюль, сковородок и крышек.

Чем отчистить духовку от жира?

Вместо бытовой химии некоторые хозяйки советуют воспользоваться необычным средством для очистки духовки. The Kitchn пишет, что помогает пенка для бритья. Ею нужно опрыскать дверцу, стороны и дно духовки.

В таком виде пену стоит оставить на 30 минут, чтобы она успела растворить грязь и жир. После указанного времени нужно все протереть щеткой, чтобы вывести вместе с пеной жир и грязь изнутри.

Чтобы уничтожить все посторонние запахи, которые могут перенестись на блюда, нужно разогреть духовку один раз, а потом протереть все влажной и сухой тряпкой.

Что еще стоит полезного узнать?

Чтобы в доме приятно пахло нужно в отсек для пылесоса засыпать парфюмированные гранулы кондиционера. Особенно хорошо этот трюк будет работать в помещениях, где есть домашние животные или часто накапливается пыль.

Таблетки для посудомоечной машины можно использовать для очистки жира на кухонных фасадах, химчистки диванов, мытья пола, и устранения запаха в трубах. Они также эффективны для очистки душевых леек, смесителей, раковин, ванн и унитазов от налета и минеральных отложений.