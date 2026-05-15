Помидоры в мае стоит подкормить удобрениями: они в разы улучшат урожай

Помидоры нуждаются в подкормке, чтобы хорошо расти и плодоносить до конца лета. Растения достаточно прихотливы, поэтому должны иметь постоянный доступ к питательным веществам.

Перед посадкой помидоров, почву желательно обогатить органическими удобрениями, чтобы улучшить структуру и обеспечить рассаду всеми необходимыми элементами, пишет Deccoria.

Читайте также Уже пора пересаживать помидоры в грунт: основные правила для невероятного урожая

Какие удобрения нужны помидорам?

Помидорам нужен азот, фосфор, калий, кальций, магний кальций магний и другие многочисленные микроэлементы. Азот отвечает за наращивание зеленой массы, а фосфор поддерживает развитие корней и формирование цветков.

Калий в свою очередь регулирует водный баланс. Кальций тоже не менее важен, поскольку его отсутствие может привести к гнили цветков.

Кроме макроэлементов, помидоры нуждаются в микроэлементах нуждаются в микроэлементах – бора, железа, марганца, меди и цинка. Они влияют на цветение, завязывание плодов и цвет кожуры.



Помидоры любят подкормки / Фото Pexels

После пересадки рассады в открытый грунт нужно особое внимание уделить фосфору и умеренному количеству азота, который стимулирует развитие стеблей и листьев. Если азота мало, то это можно заметить на листьях – оно станет беловатым или желтоватым.

Потребность в питательных веществах является наибольшей с начала цветения и до интенсивного роста плодов. В это время помидоры поглощают больше всего калия, а также азота, кальция и магния.

Какие удобрения выбрать – органические или минеральные?

Органические удобрения повышают плодородие почвы, а минеральные отвечают за дефицит конкретных питательных веществ.

Удобрения из органики (сидератов, компоста, биогумуса и т.д.) действуют медленнее, но постепенно высвобождают азот, фосфор, калий и микроэлементы.

Минеральные удобрения – это уже концентрированные препараты в гранулированной, порошкообразной или жидкой форме, которые действуют быстро после растворения в воде. Если заметно плохое цветение или пожелтение листьев, то проблему удастся быстрее решить.

Розсаду помідорів можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Когда подкармливать помидоры?

Первую подкормку рассады стоит проводить через 2 недели после пикировки помидоров, используя разведенное удобрение для томатов. Когда растения уже хорошо укоренятся, следующую подкормку советуют проводить через 3 недели после посадки.

Что нельзя сажать рядом с помидорами?

Рядом с рассадой помидоров нельзя сажать определенные виды растений, поскольку они начнут конкурировать за воду, свет и питательные вещества, пишет Focus Garden.

К примеру, помидоры и картофель не могут расти вместе, поскольку клубни забирают питательные вещества и воду из почвы, ослабляя томаты. Перец и баклажаны способны привлечь на участок вредителей, а вот кукуруза чарез высокий рост может затенить помидоры.

Кроме того, рядом не советуют сажать крестоцветные овощи (капуста, брокколи, цветная капуста), которые конкурируют за воду и питательные вещества.

Как спасти вытянутую рассаду помидоров?

Вытянутую рассаду томатов следует высаживать под углом 45 градусов, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Для этого нужно выкопать не обычную глубокую ямку, а наклонную лунку, в которую поместится часть стебля вместе с настоящими листьями.

Для улучшения роста после высадки рекомендуется поливать растения раствором стимулятора роста, например, корневином.