5 больших вазонов, которые создадут атмосферу сада в вашем доме

Именно комнатные растения могут дополнить интерьер и придать вашему дому уют. Особенно стоит обратить внимание на те растения, которые вырастают выше метра в высоту.

В Украине можно найти немало вариантов таких вазонов: от пальм, которые довольно популярны среди покупателей, до монстеры с крупными листьями, которые создадут в вашем доме атмосферу тропиков. Но прежде чем выбирать вазон, специалисты Gardens Illustrated рекомендуют оценить место, где вы планируете его поставить. От ширины и высоты помещения может зависеть выбор растения. К тому же нужно учесть, что большинство крупных комнатных растений лучше всего растут рядом с окном, а некоторые виды вазонов не любят, когда их часто переставляют.

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Какие 5 растений будут пышными и создадут ощущение сада в доме, рассказываем в материале.

Монстера (Monstera deliciosa)

Вырастает до 8 метров в высоту и около 2,5 метра в ширину

Уверены, вы точно видели монстеру в гостях или даже сами выращиваете ее дома, ведь это комнатное растение уже стало своеобразной классикой. Узнать ее очень легко: у нее большие блестящие листья с характерными прорезями, которые выглядят, как в тропиках.

В уходе монстера не очень прихотлива, поэтому активно разрастается.

Монстера / Фото Prom

Покупці на Prom часто замовляють монстеру, адже вона здатна зробити особливий затишок вдома. А якщо потрібна пальма, юкі чи інший вазон – все це можна знайти на маркетплейсі: асортимент товарів Prom налічує понад 120 мільйонів товарів, серед яких – навіть рідкісні для українського ринку рослини. Також тут можна придбати все, що необхідно для вирощування вазонів дома: горщики різної форми та дизайну, ґрунт, дренаж, засоби для підживлення та поливу тощо. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Фикус эластик или каучуконосный (Ficus elastica)

Вырастает до 3 метров в высоту и примерно 75 сантиметров в ширину

Каучуконосный фикус хорошо растет в светлом месте, недалеко от окна, но без прямых солнечных лучей. Поливать вазон рекомендуется после того, как подсохнет верхний слой почвы, а листья периодически очищать от пыли, чтобы они оставались блестящими.

Фикус / Фото Пром

Особенно эффектно выглядят новые сорта фикуса с крупными листьями.

Юкка (Yucca elephantipes)

Вырастает до 1,5 метра в высоту и 75 сантиметров в ширину

Юкка отличается узкими листьями и прекрасно вписывается в современные минималистичные интерьеры. Это растение растет вверх, а не в ширину, поэтому не занимает много места и подходит даже для небольших помещений.

Юкка / Фото Пром

К тому же юкка – одно из самых неприхотливых крупных комнатных растений. Зимой ей требуется очень умеренный полив, а при уходе следует учитывать, что кончики листьев довольно острые.

Драцена маргината (Dracaena marginata)

Вырастает до 2 метров в высоту и около 30 сантиметров в ширину

Драцена также имеет длинные узкие листья с характерной красноватой каймой. Благодаря компактной форме она хорошо подходит для небольших комнат.

Драцена / Фото Пром

Драцена растет медленно, поэтому для быстрого декоративного эффекта стоит выбирать уже взрослое растение. Она неприхотлива в уходе и не любит чрезмерного полива.

Пальма арека

Вырастает до 1,8 метра в высоту и около 75 сантиметров в ширину

Пальма арека имеет густую, дугообразную листву, которая создает в комнате ощущение тропической зелени. Ее также называют золотой тростниковой пальмой, желтой пальмой, бамбуковой пальмой или пальмой-бабочкой.

Пальма арека / Фото Пром

Этот вазон требует повышенной влажности воздуха, поэтому его часто выращивают в просторной ванной комнате. А если поставить пальму в гостиной, то ее следует регулярно опрыскивать водой.