В эти дни лучше не планировать ничего важного: лунный календарь на октябрь

Чтобы определить, какие дни месяца будут удачными, а какие – не очень, часто обращаются к лунному календарю. Ведь положение Луны на небе может подсказать, когда лучше не планировать ничего серьезного, пишет SpaceWeatherLive.

1 октября Убывающая Луна 19-й день 2 октября Убывающая луна 20-й день 3 октября Убывающая луна 21-й день 4 октября Последняя четверть 22-й день 5 октября Последняя четверть 23-й день 6 октября Убывающая луна 24-й день 7 октября Убывающая луна 25-й день 8 октября Убывающая луна 26-й день 9 октября Убывающая луна 27-й день 10 октября Новолуние 28-й день 11 октября Новолуние 29-й день 12 октября Растущая луна 0 день 13 октября Растущая луна 1 день 14 октября Растущая луна 2-й день 15 октября Растущая луна 3-й день 16 октября Растущая луна 4-й день 17 октября Растущая луна 5-й день 18 октября Растущая луна 6-й день 19 октября Первая четверть 7-й день 20 октября Растущая луна 8-й день 21 октября Растущая луна 9-й день 22 октября Растущая луна 10-й день 23 октября Растущая луна 11-й день 24 октября Растущая луна 12-й день 25 октября Растущая луна 13-й день 26 октября Полнолуние 14-й день 27 октября Убывающая луна 15-й день 28 октября Убывающая луна 16-й день 29 октября Убывающая луна 17-й день 30 октября Убывающая луна 18-й день 31 октября Убывающая луна 19-й день

Как фазы Луны в октябре влияют на людей?

По словам астрологов, космические процессы и движение планет могут влиять на людей, и именно поэтому так важно знать, какие дни являются благоприятными, а какие могут быстро стать проблемными.

Растущая Луна – 12–25 октября;

Полнолуние – 26 октября;

Убывающая Луна – 1–9, 27–31 октября;

Новолуние – 10, 11 октября.

Когда Луна находится в полнолунии, лучше не браться за важные дела. В этот день могут ощущаться напряжение, усталость, а также эмоциональная нестабильность. Поэтому 26 октября лучше оставить для отдыха и не заниматься ничем серьезным.

Новолуние также не будет удачным для сложных дел, ведь в эти дни люди часто испытывают упадок физических и духовных сил. А вот Растущая Луна станет самым продуктивным периодом – лучше посвятить это время путешествиям, неотложным делам, дорогостоящим покупкам и планированию.

Убывающая Луна идеально подходит для того, чтобы завершать все задачи и подводить итоги проделанной работы. Этот период идеально подходит для мелких дел и наведения порядка, но лучше не начинать ничего серьезного.