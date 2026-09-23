Для того, аби визначити, які дні місяця будуть вдалими, а які – не надто, часто звертаються до місячного календаря. Адже положення Місяця на небі може підказати, коли краще не планувати нічого серйозного, пише SpaceWeatherLive.
Який місячний календар на жовтень 2026?
|1 жовтня
|Спадний місяць
|19 день
|2 жовтня
|Спадний місяць
|20 день
|3 жовтня
|Спадний місяць
|21 день
|4 жовтня
|Остання чверть
|22 день
|5 жовтня
|Остання чверть
|23 день
|6 жовтня
|Спадний місяць
|24 день
|7 жовтня
|Спадний місяць
|25 день
|8 жовтня
|Спадний місяць
|26 день
|9 жовтня
|Спадний місяць
|27 день
|10 жовтня
|Молодик
|28 день
|11 жовтня
|Молодик
|29 день
|12 жовтня
|Зростаючий місяць
|0 день
|13 жовтня
|Зростаючий місяць
|1 день
|14 жовтня
|Зростаючий місяць
|2 день
|15 жовтня
|Зростаючий місяць
|3 день
|16 жовтня
|Зростаючий місяць
|4 день
|17 жовтня
|Зростаючий місяць
|5 день
|18 жовтня
|Зростаючий місяць
|6 день
|19 жовтня
|Перша чверть
|7 день
|20 жовтня
|Зростаючий місяць
|8 день
|21 жовтня
|Зростаючий місяць
|9 день
|22 жовтня
|Зростаючий місяць
|10 день
|23 жовтня
|Зростаючий місяць
|11 день
|24 жовтня
|Зростаючий місяць
|12 день
|25 жовтня
|Зростаючий місяць
|13 день
|26 жовтня
|Повня
|14 день
|27 жовтня
|Спадний місяць
|15 день
|28 жовтня
|Спадний місяць
|16 день
|29 жовтня
|Спадний місяць
|17 день
|30 жовтня
|Спадний місяць
|18 день
|31 жовтня
|Спадний місяць
|19 день
Як фахи Місяця у жовтні впливають на людей?
За словами астрологів, космічні процеси та рух планет можуть впливати на людей, і саме тому так важливо знати, які дні є позитивними, а які швидко можуть стати проблемними.
- Зростаючий Місяць – 12 – 25 жовтня;
- Повня – 26 жовтня;
- Спадний Місяць – 1 – 9, 27 – 31 жовтня;
- Молодик – 10, 11 жовтня.
Коли місяць перебуває у Повні, краще не братися за важливі справи. В цей день може відчуватися напруження, втома, а також емоційна нестабільність. Тож 26 жовтня краще залишити для відпочинку та не займатися нічим серйозним.
Молодик також не буде вдалим для складних справ, адже в ці дні люди часто відчувають занепад фізичних та духовних сил. А ось Зростаючий Місяць стане найбільш продуктивним періодом – краще присвятити цей час подорожам, нагальним справам, дорогим покупкам та плануванню.
Спадний Місяць ідеально підходить для того, аби завершувати усі завдання й підбивати підсумки зробленого. Ідеально підходить цей період для дрібних справ та наведення ладу, але краще не здійснювати серйозних починань.