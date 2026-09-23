Для того, аби визначити, які дні місяця будуть вдалими, а які – не надто, часто звертаються до місячного календаря. Адже положення Місяця на небі може підказати, коли краще не планувати нічого серйозного, пише SpaceWeatherLive.

1 жовтня Спадний місяць 19 день 2 жовтня Спадний місяць 20 день 3 жовтня Спадний місяць 21 день 4 жовтня Остання чверть 22 день 5 жовтня Остання чверть 23 день 6 жовтня Спадний місяць 24 день 7 жовтня Спадний місяць 25 день 8 жовтня Спадний місяць 26 день 9 жовтня Спадний місяць 27 день 10 жовтня Молодик 28 день 11 жовтня Молодик 29 день 12 жовтня Зростаючий місяць 0 день 13 жовтня Зростаючий місяць 1 день 14 жовтня Зростаючий місяць 2 день 15 жовтня Зростаючий місяць 3 день 16 жовтня Зростаючий місяць 4 день 17 жовтня Зростаючий місяць 5 день 18 жовтня Зростаючий місяць 6 день 19 жовтня Перша чверть 7 день 20 жовтня Зростаючий місяць 8 день 21 жовтня Зростаючий місяць 9 день 22 жовтня Зростаючий місяць 10 день 23 жовтня Зростаючий місяць 11 день 24 жовтня Зростаючий місяць 12 день 25 жовтня Зростаючий місяць 13 день 26 жовтня Повня 14 день 27 жовтня Спадний місяць 15 день 28 жовтня Спадний місяць 16 день 29 жовтня Спадний місяць 17 день 30 жовтня Спадний місяць 18 день 31 жовтня Спадний місяць 19 день

Як фахи Місяця у жовтні впливають на людей?

За словами астрологів, космічні процеси та рух планет можуть впливати на людей, і саме тому так важливо знати, які дні є позитивними, а які швидко можуть стати проблемними.

Зростаючий Місяць – 12 – 25 жовтня;

Повня – 26 жовтня;

Спадний Місяць – 1 – 9, 27 – 31 жовтня;

Молодик – 10, 11 жовтня.

Коли місяць перебуває у Повні, краще не братися за важливі справи. В цей день може відчуватися напруження, втома, а також емоційна нестабільність. Тож 26 жовтня краще залишити для відпочинку та не займатися нічим серйозним.

Молодик також не буде вдалим для складних справ, адже в ці дні люди часто відчувають занепад фізичних та духовних сил. А ось Зростаючий Місяць стане найбільш продуктивним періодом – краще присвятити цей час подорожам, нагальним справам, дорогим покупкам та плануванню.

Спадний Місяць ідеально підходить для того, аби завершувати усі завдання й підбивати підсумки зробленого. Ідеально підходить цей період для дрібних справ та наведення ладу, але краще не здійснювати серйозних починань.