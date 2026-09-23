Чтобы определить, какие дни месяца будут удачными, а какие – не очень, часто обращаются к лунному календарю. Ведь положение Луны на небе может подсказать, когда лучше не планировать ничего серьезного, пишет SpaceWeatherLive.

Каков лунный календарь на октябрь 2026 года?

1 октября Убывающая Луна 19-й день
2 октября Убывающая луна 20-й день
3 октября Убывающая луна 21-й день
4 октября Последняя четверть 22-й день
5 октября Последняя четверть 23-й день
6 октября Убывающая луна 24-й день
7 октября Убывающая луна 25-й день
8 октября Убывающая луна 26-й день
9 октября Убывающая луна 27-й день
10 октября Новолуние 28-й день
11 октября Новолуние 29-й день
12 октября Растущая луна 0 день
13 октября Растущая луна 1 день
14 октября Растущая луна 2-й день
15 октября Растущая луна 3-й день
16 октября Растущая луна 4-й день
17 октября Растущая луна 5-й день
18 октября Растущая луна 6-й день
19 октября Первая четверть 7-й день
20 октября Растущая луна 8-й день
21 октября Растущая луна 9-й день
22 октября Растущая луна 10-й день
23 октября Растущая луна 11-й день
24 октября Растущая луна 12-й день
25 октября Растущая луна 13-й день
26 октября Полнолуние 14-й день
27 октября Убывающая луна 15-й день
28 октября Убывающая луна 16-й день
29 октября Убывающая луна 17-й день
30 октября Убывающая луна 18-й день
31 октября Убывающая луна 19-й день

Как фазы Луны в октябре влияют на людей?

По словам астрологов, космические процессы и движение планет могут влиять на людей, и именно поэтому так важно знать, какие дни являются благоприятными, а какие могут быстро стать проблемными.

  • Растущая Луна – 12–25 октября;
  • Полнолуние – 26 октября;
  • Убывающая Луна – 1–9, 27–31 октября;
  • Новолуние – 10, 11 октября.

Когда Луна находится в полнолунии, лучше не браться за важные дела. В этот день могут ощущаться напряжение, усталость, а также эмоциональная нестабильность. Поэтому 26 октября лучше оставить для отдыха и не заниматься ничем серьезным.

Новолуние также не будет удачным для сложных дел, ведь в эти дни люди часто испытывают упадок физических и духовных сил. А вот Растущая Луна станет самым продуктивным периодом – лучше посвятить это время путешествиям, неотложным делам, дорогостоящим покупкам и планированию.

Убывающая Луна идеально подходит для того, чтобы завершать все задачи и подводить итоги проделанной работы. Этот период идеально подходит для мелких дел и наведения порядка, но лучше не начинать ничего серьезного.