Чтобы определить, какие дни месяца будут удачными, а какие – не очень, часто обращаются к лунному календарю. Ведь положение Луны на небе может подсказать, когда лучше не планировать ничего серьезного, пишет SpaceWeatherLive.
Каков лунный календарь на октябрь 2026 года?
|1 октября
|Убывающая Луна
|19-й день
|2 октября
|Убывающая луна
|20-й день
|3 октября
|Убывающая луна
|21-й день
|4 октября
|Последняя четверть
|22-й день
|5 октября
|Последняя четверть
|23-й день
|6 октября
|Убывающая луна
|24-й день
|7 октября
|Убывающая луна
|25-й день
|8 октября
|Убывающая луна
|26-й день
|9 октября
|Убывающая луна
|27-й день
|10 октября
|Новолуние
|28-й день
|11 октября
|Новолуние
|29-й день
|12 октября
|Растущая луна
|0 день
|13 октября
|Растущая луна
|1 день
|14 октября
|Растущая луна
|2-й день
|15 октября
|Растущая луна
|3-й день
|16 октября
|Растущая луна
|4-й день
|17 октября
|Растущая луна
|5-й день
|18 октября
|Растущая луна
|6-й день
|19 октября
|Первая четверть
|7-й день
|20 октября
|Растущая луна
|8-й день
|21 октября
|Растущая луна
|9-й день
|22 октября
|Растущая луна
|10-й день
|23 октября
|Растущая луна
|11-й день
|24 октября
|Растущая луна
|12-й день
|25 октября
|Растущая луна
|13-й день
|26 октября
|Полнолуние
|14-й день
|27 октября
|Убывающая луна
|15-й день
|28 октября
|Убывающая луна
|16-й день
|29 октября
|Убывающая луна
|17-й день
|30 октября
|Убывающая луна
|18-й день
|31 октября
|Убывающая луна
|19-й день
Как фазы Луны в октябре влияют на людей?
По словам астрологов, космические процессы и движение планет могут влиять на людей, и именно поэтому так важно знать, какие дни являются благоприятными, а какие могут быстро стать проблемными.
- Растущая Луна – 12–25 октября;
- Полнолуние – 26 октября;
- Убывающая Луна – 1–9, 27–31 октября;
- Новолуние – 10, 11 октября.
Когда Луна находится в полнолунии, лучше не браться за важные дела. В этот день могут ощущаться напряжение, усталость, а также эмоциональная нестабильность. Поэтому 26 октября лучше оставить для отдыха и не заниматься ничем серьезным.
Новолуние также не будет удачным для сложных дел, ведь в эти дни люди часто испытывают упадок физических и духовных сил. А вот Растущая Луна станет самым продуктивным периодом – лучше посвятить это время путешествиям, неотложным делам, дорогостоящим покупкам и планированию.
Убывающая Луна идеально подходит для того, чтобы завершать все задачи и подводить итоги проделанной работы. Этот период идеально подходит для мелких дел и наведения порядка, но лучше не начинать ничего серьезного.