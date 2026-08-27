Эти 3 дня в сентябре будут невероятно удачными: подробный лунный календарь

Многие люди верят, что фазы Луны могут напрямую влиять на жизнь, а движение этого астрономического тела вообще помогает предсказать немало событий в будущем. Поэтому подробный лунный календарь на сентябрь поможет избежать нескольких досадных ошибок, пишет SpaceWeatherLive.

1 сентября Убывающая Луна 19-й день 2 сентября Убывающая луна 20-й день 3 сентября Убывающая луна 21 день 4 сентября Убывающая луна 22-й день 5 сентября Последняя четверть 23-й день 6 сентября Убывающая луна 24-й день 7 сентября Убывающая луна 25-й день 8 сентября Последняя четверть 26-й день 9 сентября Убывающая луна 27-й день 10 сентября Убывающая луна 28-й день 11 сентября Новолуние 29-й день 12 сентября Растущая луна 1 день 13 сентября Растущая луна 2 день 14 сентября Растущая луна 3-й день 15 сентября Растущая луна 4-й день 16 сентября Растущая луна 5-й день 17 сентября Растущая луна 6-й день 18 сентября Растущая луна 7-й день 19 сентября Первая четверть 8-й день 20 сентября Первая четверть 9-й день 21 сентября Растущая луна 10-й день 22 сентября Первая четверть 11-й день 23 сентября Первая четверть 12-й день 24 сентября Растущая луна 13-й день 25 сентября Растущая луна 14-й день 26 сентября Растущая луна 15-й день 27 сентября Полнолуние 16-й день 28 сентября Убывающая луна 17-й день 29 сентября Убывающая луна 18-й день 30 сентября Убывающая луна 19 день 31 сентября Убывающая луна 20-й день

Как фазы Луны в июле влияют на человека?

Лунный цикл похож на календарный, но в нем, в отличие от календарного, меньше дней – всего 29. Кроме того, он также делится на 4 фазы, совершенно разные по продолжительности. И каждая из них оказывает особое влияние на человека.

Например, новолуние является символом начала всего нового, поэтому, когда Луна находится в этой фазе, рекомендуется составлять планы и договариваться обо всех важных встречах. Вот для того, чтобы действовать в соответствии с этими планами, следует дождаться первой четверти, ведь именно она является идеальным временем для продуктивной работы.

Зато полнолуние – это время, когда следует беречь себя. Многие астрологи и эзотерики считают, что это опасный период для человека, когда он склонен принимать необдуманные решения.

Между тем последняя четверть является четвертым периодом лунного цикла – он хорошо подходит для того, чтобы оценить свое состояние и подвести итоги месяца.

В сентябре не очень удачными считаются следующие даты: 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 числа.

Зато 2, 3 и 7 сентября вам будет сопутствовать удача.