Багато людей вірять, що фази Місяця можуть прямо впливати на життя – а рух цього астрономічного тіла й взагалі допомагає передбачити чимало подій у майбутньому. Тож детальний місячний календар на вересень допоможе уникнути кількох прикрих помилок, пише SpaceWeatherLive.
Яких днів у вересні варто остерігатися?
|1 вересня
|Спадний місяць
|19 день
|2 вересня
|Спадний місяць
|20 день
|3 вересня
|Спадний місяць
|21 день
|4 вересня
|Спадний місяць
|22 день
|5 вересня
|Остання чверть
|23 день
|6 вересня
|Спадний місяць
|24 день
|7 вересня
|Спадний місяць
|25 день
|8 вересня
|Остання чверть
|26 день
|9 вересня
|Спадний місяць
|27 день
|10 вересня
|Спадний місяць
|28 день
|11 вересня
|Молодик
|29 день
|12 вересня
|Зростаючий місяць
|1 день
|13 вересня
|Зростаючий місяць
|2 день
|14 вересня
|Зростаючий місяць
|3 день
|15 вересня
|Зростаючий місяць
|4 день
|16 вересня
|Зростаючий місяць
|5 день
|17 вересня
|Зростаючий місяць
|6 день
|18 вересня
|Зростаючий місяць
|7 день
|19 вересня
|Перша чверть
|8 день
|20 вересня
|Перша чверть
|9 день
|21 вересня
|Зростаючий місяць
|10 день
|22 вересня
|Перша чверть
|11 день
|23 вересня
|Перша чверть
|12 день
|24 вересня
|Зростаючий місяць
|13 день
|25 вересня
|Зростаючий місяць
|14 день
|26 вересня
|Зростаючий місяць
|15 день
|27 вересня
|Повня
|16 день
|28 вересня
|Спадний місяць
|17 день
|29 вересня
|Спадний місяць
|18 день
|30 вересня
|Спадний місяць
|19 день
|31 вересня
|Спадний місяць
|20 день
Як фази місяця в липні впливають на людину?
Місячний цикл подібний до календарного, але в ньому, на відміну від календарного, менше днів – лише 29. Окрім того, він також поділяється на 4 фази, зовсім різні по тривалості. І кожна з них має особливий вплив на людину.
До прикладу, молодик є символом початку усього нового, тож коли місяць в цій фазі, радять складати плати та домовлятися про усі важливі зустрічі. Та для того, аби діяти за цими планами, слід дочекатися першої чверті, адже саме вона є ідеальним часом для продуктивності.
Натомість повня – це час, коли слід поберегтися. Багато астрологів та езотериків вірять, що це небезпечний період для людини, коли вона схильна ухвалювати необдумані рішення.
Тим часом остання чверть є четвертим періодом місячного циклу – він добре підходить для того, аби оцінити свій стан та підбити підсумки місяця.
У вересні не дуже вдалими вважаються такі дати – 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 числа.
Натомість 2,3 та 7 вересня вас буде супроводжувати удача.