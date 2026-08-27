Багато людей вірять, що фази Місяця можуть прямо впливати на життя – а рух цього астрономічного тіла й взагалі допомагає передбачити чимало подій у майбутньому. Тож детальний місячний календар на вересень допоможе уникнути кількох прикрих помилок, пише SpaceWeatherLive.

1 вересня Спадний місяць 19 день 2 вересня Спадний місяць 20 день 3 вересня Спадний місяць 21 день 4 вересня Спадний місяць 22 день 5 вересня Остання чверть 23 день 6 вересня Спадний місяць 24 день 7 вересня Спадний місяць 25 день 8 вересня Остання чверть 26 день 9 вересня Спадний місяць 27 день 10 вересня Спадний місяць 28 день 11 вересня Молодик 29 день 12 вересня Зростаючий місяць 1 день 13 вересня Зростаючий місяць 2 день 14 вересня Зростаючий місяць 3 день 15 вересня Зростаючий місяць 4 день 16 вересня Зростаючий місяць 5 день 17 вересня Зростаючий місяць 6 день 18 вересня Зростаючий місяць 7 день 19 вересня Перша чверть 8 день 20 вересня Перша чверть 9 день 21 вересня Зростаючий місяць 10 день 22 вересня Перша чверть 11 день 23 вересня Перша чверть 12 день 24 вересня Зростаючий місяць 13 день 25 вересня Зростаючий місяць 14 день 26 вересня Зростаючий місяць 15 день 27 вересня Повня 16 день 28 вересня Спадний місяць 17 день 29 вересня Спадний місяць 18 день 30 вересня Спадний місяць 19 день 31 вересня Спадний місяць 20 день

Як фази місяця в липні впливають на людину?

Місячний цикл подібний до календарного, але в ньому, на відміну від календарного, менше днів – лише 29. Окрім того, він також поділяється на 4 фази, зовсім різні по тривалості. І кожна з них має особливий вплив на людину.

До прикладу, молодик є символом початку усього нового, тож коли місяць в цій фазі, радять складати плати та домовлятися про усі важливі зустрічі. Та для того, аби діяти за цими планами, слід дочекатися першої чверті, адже саме вона є ідеальним часом для продуктивності.

Натомість повня – це час, коли слід поберегтися. Багато астрологів та езотериків вірять, що це небезпечний період для людини, коли вона схильна ухвалювати необдумані рішення.

Тим часом остання чверть є четвертим періодом місячного циклу – він добре підходить для того, аби оцінити свій стан та підбити підсумки місяця.

У вересні не дуже вдалими вважаються такі дати – 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 числа.

Натомість 2,3 та 7 вересня вас буде супроводжувати удача.