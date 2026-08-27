Многие люди верят, что фазы Луны могут напрямую влиять на жизнь, а движение этого астрономического тела вообще помогает предсказать немало событий в будущем. Поэтому подробный лунный календарь на сентябрь поможет избежать нескольких досадных ошибок, пишет SpaceWeatherLive.
Каких дней в сентябре стоит опасаться?
|1 сентября
|Убывающая Луна
|19-й день
|2 сентября
|Убывающая луна
|20-й день
|3 сентября
|Убывающая луна
|21 день
|4 сентября
|Убывающая луна
|22-й день
|5 сентября
|Последняя четверть
|23-й день
|6 сентября
|Убывающая луна
|24-й день
|7 сентября
|Убывающая луна
|25-й день
|8 сентября
|Последняя четверть
|26-й день
|9 сентября
|Убывающая луна
|27-й день
|10 сентября
|Убывающая луна
|28-й день
|11 сентября
|Новолуние
|29-й день
|12 сентября
|Растущая луна
|1 день
|13 сентября
|Растущая луна
|2 день
|14 сентября
|Растущая луна
|3-й день
|15 сентября
|Растущая луна
|4-й день
|16 сентября
|Растущая луна
|5-й день
|17 сентября
|Растущая луна
|6-й день
|18 сентября
|Растущая луна
|7-й день
|19 сентября
|Первая четверть
|8-й день
|20 сентября
|Первая четверть
|9-й день
|21 сентября
|Растущая луна
|10-й день
|22 сентября
|Первая четверть
|11-й день
|23 сентября
|Первая четверть
|12-й день
|24 сентября
|Растущая луна
|13-й день
|25 сентября
|Растущая луна
|14-й день
|26 сентября
|Растущая луна
|15-й день
|27 сентября
|Полнолуние
|16-й день
|28 сентября
|Убывающая луна
|17-й день
|29 сентября
|Убывающая луна
|18-й день
|30 сентября
|Убывающая луна
|19 день
|31 сентября
|Убывающая луна
|20-й день
Как фазы Луны в июле влияют на человека?
Лунный цикл похож на календарный, но в нем, в отличие от календарного, меньше дней – всего 29. Кроме того, он также делится на 4 фазы, совершенно разные по продолжительности. И каждая из них оказывает особое влияние на человека.
Например, новолуние является символом начала всего нового, поэтому, когда Луна находится в этой фазе, рекомендуется составлять планы и договариваться обо всех важных встречах. Вот для того, чтобы действовать в соответствии с этими планами, следует дождаться первой четверти, ведь именно она является идеальным временем для продуктивной работы.
Зато полнолуние – это время, когда следует беречь себя. Многие астрологи и эзотерики считают, что это опасный период для человека, когда он склонен принимать необдуманные решения.
Между тем последняя четверть является четвертым периодом лунного цикла – он хорошо подходит для того, чтобы оценить свое состояние и подвести итоги месяца.
В сентябре не очень удачными считаются следующие даты: 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 числа.
Зато 2, 3 и 7 сентября вам будет сопутствовать удача.