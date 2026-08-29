Лунный календарь огородника на сентябрь: когда сеять, сажать и собирать урожай

В начале осени огород постепенно переходит в режим подготовки к холодам. Часть овощей еще можно собирать, а некоторые культуры даже повторно высевать.

Многие огородники при планировании работ учитывают лунный календарь, пишет Space Weather Live. Считается, что разные фазы Луны могут быть благоприятными или менее подходящими для посева, ухода за растениями или работы с почвой.

Согласно лунному календарю на сентябрь 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 27 сентября;

27 сентября; Убывающая Луна – 1–10 сентября, 28–30 сентября;

– 1–10 сентября, 28–30 сентября; Новолуние – 11 сентября;

– 11 сентября; Растущая Луна – 12–26 сентября.

Какие работы следует выполнять на огороде в сентябре?

Сентябрь стоит использовать не только для сбора урожая, но и для посева культур, которые хорошо переносят прохладную погоду, а также для подготовки участка к зиме.

1–10 сентября – Убывающая Луна

Первую декаду месяца можно посвятить сбору урожая корнеплодов и овощей, которые уже созрели. Это благоприятное время для прополки, рыхления почвы и борьбы с вредителями.

На свободных участках можно посадить сидераты, которые помогут восстановить почву. Также в этот период стоит заняться подготовкой участков, где позже будут высаживать озимый чеснок.

11 сентября – Новолуние

День новолуния считается неблагоприятным для активных работ с растениями. Лучше не планировать на эту дату посев, пересадку и обрезку. Зато можно убрать на участке, очистить грядки от сорняков и т. п.

12–26 сентября – Растущая Луна

Этот период можно использовать для посева культур, которые способны расти в более прохладную осеннюю погоду. На грядках еще можно выращивать рис, шпинат, салат, укроп, петрушку и другую зелень.

Также сентябрь подходит для посадки многолетней зелени. Во второй половине месяца огородники могут начинать высаживать озимый чеснок, если погодные условия и температура почвы будут соответствовать срокам посадки.



Растущая Луна благоприятна для посевов / Фото Pexels

27 сентября – Полнолуние

В день полнолуния не рекомендуется проводить масштабные посадочные работы или пересаживать растения. Эту дату можно использовать для сбора спелых овощей, семян, зелени или лекарственных растений.

28 – 30 сентября – Убывающая Луна

Последние дни сентября лучше посвятить завершению сезонных работ. Можно прополоть грядки, разрыхлить почву и подготовить ее к зимнему периоду.

Если позволит погода, в это время можно завершить посадку озимого чеснока и лука, а также высеять сидераты на свободных участках.