Многие огородники при планировании работ учитывают лунный календарь, пишет Space Weather Live. Считается, что разные фазы Луны могут быть благоприятными или менее подходящими для посева, ухода за растениями или работы с почвой.

Согласно лунному календарю на сентябрь 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 27 сентября;

27 сентября; Убывающая Луна – 1–10 сентября, 28–30 сентября;

– 1–10 сентября, 28–30 сентября; Новолуние – 11 сентября;

– 11 сентября; Растущая Луна – 12–26 сентября.

Какие работы следует выполнять на огороде в сентябре?

Сентябрь стоит использовать не только для сбора урожая, но и для посева культур, которые хорошо переносят прохладную погоду, а также для подготовки участка к зиме.

1–10 сентября – Убывающая Луна

Первую декаду месяца можно посвятить сбору урожая корнеплодов и овощей, которые уже созрели. Это благоприятное время для прополки, рыхления почвы и борьбы с вредителями.

На свободных участках можно посадить сидераты, которые помогут восстановить почву. Также в этот период стоит заняться подготовкой участков, где позже будут высаживать озимый чеснок.

11 сентября – Новолуние

День новолуния считается неблагоприятным для активных работ с растениями. Лучше не планировать на эту дату посев, пересадку и обрезку. Зато можно убрать на участке, очистить грядки от сорняков и т. п.

12–26 сентября – Растущая Луна

Этот период можно использовать для посева культур, которые способны расти в более прохладную осеннюю погоду. На грядках еще можно выращивать рис, шпинат, салат, укроп, петрушку и другую зелень.

Также сентябрь подходит для посадки многолетней зелени. Во второй половине месяца огородники могут начинать высаживать озимый чеснок, если погодные условия и температура почвы будут соответствовать срокам посадки.



Растущая Луна благоприятна для посевов / Фото Pexels

27 сентября – Полнолуние

В день полнолуния не рекомендуется проводить масштабные посадочные работы или пересаживать растения. Эту дату можно использовать для сбора спелых овощей, семян, зелени или лекарственных растений.

28 – 30 сентября – Убывающая Луна

Последние дни сентября лучше посвятить завершению сезонных работ. Можно прополоть грядки, разрыхлить почву и подготовить ее к зимнему периоду.

Если позволит погода, в это время можно завершить посадку озимого чеснока и лука, а также высеять сидераты на свободных участках.