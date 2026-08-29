Багато городників під час планування робіт враховують місячний календар, пише Space Weather Live. Вважається, що різні фази Місяця можуть бути сприятливими чи менш придатливими для посіву, догляду за рослинами чи роботи з ґрунтом.

Згідно з місячним календарем на вересень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 27 вересня;

– 27 вересня; Спадний Місяць – 1 – 10 вересня, 28 – 30 вересня;

– 1 – 10 вересня, 28 – 30 вересня; Молодик – 11 вересня;

– 11 вересня; Зростаючий Місяць – 12 – 26 вересня.

Які роботи виконувати на городі у вересні?

Вересень варто використовувати не лише для збору урожаю, але й для посіву культур, які добре переносять прохолодну погоду та підготовки ділянки до зими.

1 – 10 вересня – Спадний Місяць

Першу декаду місяця можна присвятити збиранню урожаю коренеплодів та овочів, які вже достигли. Це сприятливий час для прополювання, розпушування ґрунту та боротьби зі шкідниками.

На вільних ділянках можна посадити сидерати, які допоможуть відновити ґрунт. Також у цей період варто зайнятися підготовкою ділянок, де пізніше висаджуватимуть озимий часник.

11 вересня – Молодик

День Молодика вважають несприятливим для активних робіт з рослинами. Краще не планувати на цю дату посіви, пересадки та обрізування. Натомість можна прибрати на ділянці, очистити грядки від бур’янів тощо.

12 – 26 вересня – Зростаючий Місяць

Цей період можна використати для посіву культур, які здатні рости за прохолоднішої осінньої погоди. На грядках ще можна вирощувати рис, шпинат, салат, кріп, петрушку та іншу зелень.

Також вересень підходить для посадки багаторічної зелені. У другій половині місяця городники можуть починати висаджувати озимий часник, якщо погодні умови й температура ґрунту відповідатимуть термінам посадки.



Зростаючий Місяць сприятливий для посівів / Фото Pexels

27 вересня – Повня

У день Повні не рекомендовано проводити масштабні посадкові роботи чи пересаджувати рослини. Цю дату можна використати для збору стиглих овочів, насіння, зелені чи лікарських рослин.

28 – 30 вересня – Спадний Місяць

Останні дні вересня добре присвятити завершенню сезонних робіт. Можна прополювати грядки, розпушувати ґрунт й готувати його до зимового періоду.

Якщо дозволить погода, в цей час можна завершити посадку озимого часнику та цибулі, а також висіяти сидерати на вільних ділянках.