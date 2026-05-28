В эти дни июня выгоднее всего делать покупки: советы для экономных

Начало лета традиционно становится периодом активного шопинга. В июне люди активно обновляют гардероб, покупают вещи для отдыха и готовятся к сезону путешествий.

Многие при планировании расходов ориентируются не только на скидки или акции, но и на лунный календарь, пишет Space Weather Live. Фазы Луны могут влиять на настроение и принятие решений, поэтому многие сторонники астрологии выбирают для покупок определенные дни.

По лунному календарю на июнь 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Полнолуние – 30 июня;

– 30 июня; Луна убывающая Луна – 1 – 14 июня;

– 1 – 14 июня; Новолуние – 15 июня;

– 15 июня; Растущая Луна – 16 – 29 июня.

Лунный календарь на июнь

1 июня Убывающая Луна 15 день 2 июня Убывающая Луна 16 день 3 июня Убывающая Луна 17 день 4 июня Убывающая Луна 18 день 5 июня Убывающая Луна 19 день 6 июня Убывающая Луна 20 день 7 июня Последняя четверть 21 день 8 июня Убывающая Луна 22 день 9 июня Убывающая Луна 23 день 10 июня Убывающая Луна 24 день 11 июня Убывающая Луна 25 день 12 июня Убывающая Луна 26 день 13 июня Убывающая Луна 27 день 14 июня Убывающая Луна 28 день 15 июня Новолуние 0 день 16 июня Растущая Луна 1 день 17 июня Растущая Луна 2 день 18 июня Растущая Луна 3 день 19 июня Растущая Луна 4 день 20 июня Растущая Луна 5 день 21 июня Растущая Луна 6 день 22 июня Растущая Луна 7 день 23 июня Первая четверть 8 день 24 июня Растущая Луна 9 день 25 июня Растущая Луна 10 день 26 июня Растущая четверть 11 день 27 июня Растущая Луна 12 день 28 июня Растущая Луна 13 день 29 июня Растущая Луна 14 день 30 июня Полнолуние 15 день

Какие дни самые лучшие для покупок в июне?

Самым удачным периодом для шопинга считается период Растущей Луны. Покупки сделанные в этот период дольше радуют и оказываются более полезными. Вторая половина месяца хорошо подойдет для приобретения летней одежды, техники, подарков или товаров для отдыха.

А вот во время Убывающей Луны советуют избегать импульсивных расходов. Период больше подходит для практических покупок – бытовых вещей, различных мелочей и того, что давно было в списке необходимого.

В день Полные не стоит делать крупные покупки, поскольку эмоции в этот день могут преобладать над здравым смыслом. Из-за этого есть риск потратить деньги на ненужные вещи.

Новолуние считается не слишком благоприятным для серьезного шопинга. В это время лучше воздержаться от дорогих покупок, перенеся их на другие дни.

Планируя расходы в соответствии с лунным календарем, можно сделать покупки более продуманными и избежать лишних трат.