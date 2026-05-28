В эти дни июня выгоднее всего делать покупки: советы для экономных
Начало лета традиционно становится периодом активного шопинга. В июне люди активно обновляют гардероб, покупают вещи для отдыха и готовятся к сезону путешествий.
Многие при планировании расходов ориентируются не только на скидки или акции, но и на лунный календарь, пишет Space Weather Live. Фазы Луны могут влиять на настроение и принятие решений, поэтому многие сторонники астрологии выбирают для покупок определенные дни.
По лунному календарю на июнь 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Полнолуние – 30 июня;
- Луна убывающая Луна – 1 – 14 июня;
- Новолуние – 15 июня;
- Растущая Луна – 16 – 29 июня.
Лунный календарь на июнь
|1 июня
|Убывающая Луна
|15 день
|2 июня
|Убывающая Луна
|16 день
|3 июня
|Убывающая Луна
|17 день
|4 июня
|Убывающая Луна
|18 день
|5 июня
|Убывающая Луна
|19 день
|6 июня
|Убывающая Луна
|20 день
|7 июня
|Последняя четверть
|21 день
|8 июня
|Убывающая Луна
|22 день
|9 июня
|Убывающая Луна
|23 день
|10 июня
|Убывающая Луна
|24 день
|11 июня
|Убывающая Луна
|25 день
|12 июня
|Убывающая Луна
|26 день
|13 июня
|Убывающая Луна
|27 день
|14 июня
|Убывающая Луна
|28 день
|15 июня
|Новолуние
|0 день
|16 июня
|Растущая Луна
|1 день
|17 июня
|Растущая Луна
|2 день
|18 июня
|Растущая Луна
|3 день
|19 июня
|Растущая Луна
|4 день
|20 июня
|Растущая Луна
|5 день
|21 июня
|Растущая Луна
|6 день
|22 июня
|Растущая Луна
|7 день
|23 июня
|Первая четверть
|8 день
|24 июня
|Растущая Луна
|9 день
|25 июня
|Растущая Луна
|10 день
|26 июня
|Растущая четверть
|11 день
|27 июня
|Растущая Луна
|12 день
|28 июня
|Растущая Луна
|13 день
|29 июня
|Растущая Луна
|14 день
|30 июня
|Полнолуние
|15 день
Какие дни самые лучшие для покупок в июне?
Самым удачным периодом для шопинга считается период Растущей Луны. Покупки сделанные в этот период дольше радуют и оказываются более полезными. Вторая половина месяца хорошо подойдет для приобретения летней одежды, техники, подарков или товаров для отдыха.
А вот во время Убывающей Луны советуют избегать импульсивных расходов. Период больше подходит для практических покупок – бытовых вещей, различных мелочей и того, что давно было в списке необходимого.
В день Полные не стоит делать крупные покупки, поскольку эмоции в этот день могут преобладать над здравым смыслом. Из-за этого есть риск потратить деньги на ненужные вещи.
Новолуние считается не слишком благоприятным для серьезного шопинга. В это время лучше воздержаться от дорогих покупок, перенеся их на другие дни.
Планируя расходы в соответствии с лунным календарем, можно сделать покупки более продуманными и избежать лишних трат.