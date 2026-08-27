Когда в сентябре можно делать большие покупки: названы благоприятные и неблагоприятные дни

В конце лета украинцы уже начинают готовиться к осени. В сентябре многие обновляют гардероб, покупают бытовую технику, обустраивают жилье или планируют более значительные расходы на холодное время года после летнего сезона.

Некоторые люди при планировании покупок ориентируются не только на акции и скидки, но и на лунный календарь, пишет Space Weather Live.

Считается, что фазы Луны могут влиять на эмоциональное состояние и склонность к импульсивным тратам. Поэтому для важных финансовых решений рекомендуется выбирать наиболее благоприятные дни.

Согласно лунному календарю на сентябрь 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 27 сентября;

– 27 сентября; Убывающая Луна – 1–10 сентября, 28–30 сентября;

– 1–10 сентября, 28–30 сентября; Новолуние – 11 сентября;

– 11 сентября; Растущая Луна – 12–26 сентября.

Когда в сентябре лучше всего делать покупки?

Растущая Луна считается наиболее благоприятной для больших покупок. Именно поэтому в этот период рекомендуют покупать бытовую технику, мебель, электронику, предметы интерьера и даже обновлять гардероб. Этот период также подходит для планирования важных финансовых решений и заключения крупных сделок.



В период растущей Луны можно делать покупки / Фото Pexels

Для практичных и более продуманных трат больше подходит Убывающая Луна. В это время можно приобретать необходимые товары для дома и покупать то, что уже давно было запланировано.

Считается, что в период Убывающей Луны люди чаще совершают импульсивные покупки, поэтому стоит покупать только то, что действительно необходимо.

В полнолуние астрологи не советуют покупать что-то дорогое и ценное. Это время часто не подходит для покупок, поэтому лучше перенести приобретение чего-то важного на другой период.

Новолуние больше подходит для планирования финансовых расходов. Это подходящее время для пересмотра семейного бюджета, составления списка необходимых покупок и определения приоритетных расходов.

Но помимо фаз Луны, стоит обращать внимание и на собственные финансовые возможности, сравнивать цены и не торопиться с решениями. Тщательное планирование бюджета поможет избежать лишних расходов и сделать покупки более выгодными.